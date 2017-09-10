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  • 10.09, 03:00

    Парк Disney World во Флориде закрылся из-за «Ирмы»

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    Парк Disney World во Флориде закрылся из-за «Ирмы»

    Парк Disney World во Флориде закрылся <nobr>из-за</nobr> «Ирмы»

    Во Флориде из-за урагана «Ирма» приостановил работу всемирно известный парк развлечений Disney World.

    Парк будет закрыт в воскресенье и понедельник. При этом гостиницы при Disney World будут открыты. В The Walt Disney Company надеются, что парк возобновит работу во вторник, передает ТАСС.


    Популярный парк развлечений в Орландо закрывается лишь в шестой раз с момента своего открытия в 1971 году. В прошлом году он останавливал работу из-за урагана «Мэттью», а в сентябре 2001-го — из-за терактов 11 сентября.

    Примеру Disney World последовал и парк Universal в Орландо — он принадлежит голливудской кинокомпании.

    Ураган «Ирма» к настоящему времени ослаб до третьей категории и движется не на северо-запад к Флориде, а на запад. Президент США Дональд Трамп провел совещание с правительством по подготовке к «Ирме».



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