Парк Disney World во Флориде закрылся из-за «Ирмы»

Во Флориде
из-за урагана «Ирма» приостановил работу всемирно известный парк развлечений Disney World.
Парк будет закрыт в воскресенье и понедельник. При этом гостиницы при Disney World будут открыты. В The Walt Disney Company надеются, что парк возобновит работу во вторник, передает ТАСС.
Популярный парк развлечений в Орландо закрывается лишь в шестой раз с момента своего открытия в 1971 году. В прошлом году он останавливал работу из-за урагана «Мэттью», а в сентябре 2001-го — из-за терактов 11 сентября.
Примеру Disney World последовал и парк Universal в Орландо — он принадлежит голливудской кинокомпании.
Ураган «Ирма» к настоящему времени ослаб до третьей категории и движется не на северо-запад к Флориде, а на запад. Президент США Дональд Трамп провел совещание с правительством по подготовке к «Ирме».
Disney World and other Florida theme parks are closing as Hurricane Irma approaches the state https://t.co/HrNlmlkqb8 pic.twitter.com/24Y5dyO5V0— CNN Breaking News (@cnnbrk) 9 сентября 2017 г.
Популярный парк развлечений в Орландо закрывается лишь в шестой раз с момента своего открытия в 1971 году. В прошлом году он останавливал работу из-за урагана «Мэттью», а в сентябре 2001-го — из-за терактов 11 сентября.
Примеру Disney World последовал и парк Universal в Орландо — он принадлежит голливудской кинокомпании.
Ураган «Ирма» к настоящему времени ослаб до третьей категории и движется не на северо-запад к Флориде, а на запад. Президент США Дональд Трамп провел совещание с правительством по подготовке к «Ирме».
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