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  • 10.09, 01:30

    Трамп провел совещание по подготовке к урагану «Ирма»

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    Трамп провел совещание по подготовке к урагану «Ирма»

    Трамп провел совещание по подготовке к урагану «Ирма»

    Президент США Дональд Трамп провел совещание с членами правительства в связи с приближением мощного урагана «Ирма».

    Среди присутствующих были госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

    Дональд Трамп, президент США: «Это ураган разрушительной силы, поэтому я прошу всех следовать инструкциям, собственность можно восстановить, жизнь — нет. Поэтому вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь».


    Ураган «Ирма» называют самым мощным в Атлантике за последнее десятилетие. В ближайшие часы он, как ожидается, обрушится на Флориду. Там треть населения нуждается в эвакуации, что привело к дефициту бензина. На юге штата больше половины АЗС остались без топлива, сообщает ТАСС. Губернатор Флориды ввел режим ЧС.



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