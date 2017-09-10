Трамп провел совещание по подготовке к урагану «Ирма»

Президент США Дональд Трамп провел совещание с членами правительства в связи с приближением мощного урагана «Ирма».
Среди присутствующих были госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Это ураган разрушительной силы, поэтому я прошу всех следовать инструкциям, собственность можно восстановить, жизнь — нет. Поэтому вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь».
Ураган «Ирма» называют самым мощным в Атлантике за последнее десятилетие. В ближайшие часы он, как ожидается, обрушится на Флориду. Там треть населения нуждается в эвакуации, что привело к дефициту бензина. На юге штата больше половины АЗС остались без топлива, сообщает ТАСС. Губернатор Флориды ввел режим ЧС.
Дональд Трамп, президент США: «Это ураган разрушительной силы, поэтому я прошу всех следовать инструкциям, собственность можно восстановить, жизнь — нет. Поэтому вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь».
This is a storm of enormous destructive power, and I ask everyone in the storm’s path to heed ALL instructions from government officials. pic.twitter.com/nJfM2Sdme1— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 сентября 2017 г.
Ураган «Ирма» называют самым мощным в Атлантике за последнее десятилетие. В ближайшие часы он, как ожидается, обрушится на Флориду. Там треть населения нуждается в эвакуации, что привело к дефициту бензина. На юге штата больше половины АЗС остались без топлива, сообщает ТАСС. Губернатор Флориды ввел режим ЧС.
Комментарии