Посольство РФ в США открыло горячую линию для россиян из-за «Ирмы»

В связи с приближением мощного урагана «Ирма» консульский отдел посольства России в Вашингтоне открыл линию экстренной связи для граждан России, находящихся штатах Флорида, Джорджия, на территории
Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островах.
Номер горячей линии — (202) 365 21 24. Запросы по розыску родственников просят отправлять на электронную почту russconswdc@gmail.com, говорится на странице посольства в Facebook.
Мощнейший за последние десятилетия ураган «Ирма» приближается к США, побережья Флориды он достигнет уже в воскресенье. Стихия уже вызвала значительные разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских островов. Жертвами урагана стали свыше 20 человек.
В связи с приближением урагана #IRMA консульский отдел Посольства России в Вашингтоне открыл линию экстренной связи для …Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США 9 сентября 2017 г.
Мощнейший за последние десятилетия ураган «Ирма» приближается к США, побережья Флориды он достигнет уже в воскресенье. Стихия уже вызвала значительные разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских островов. Жертвами урагана стали свыше 20 человек.
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