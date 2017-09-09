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  • 10.09, 01:30

    Посольство РФ в США открыло горячую линию для россиян из-за «Ирмы»

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    Посольство РФ в США открыло горячую линию для россиян из-за «Ирмы»

    Посольство РФ в США открыло горячую линию для россиян <nobr>из-за</nobr> «Ирмы»

    В связи с приближением мощного урагана «Ирма» консульский отдел посольства России в Вашингтоне открыл линию экстренной связи для граждан России, находящихся штатах Флорида, Джорджия, на территории Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островах.

    Номер горячей линии — (202) 365 21 24. Запросы по розыску родственников просят отправлять на электронную почту russconswdc@gmail.com, говорится на странице посольства в Facebook.

    В связи с приближением урагана #IRMA консульский отдел Посольства России в Вашингтоне открыл линию экстренной связи для …

    Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США 9 сентября 2017 г.

    Мощнейший за последние десятилетия ураган «Ирма» приближается к США, побережья Флориды он достигнет уже в воскресенье. Стихия уже вызвала значительные разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских островов. Жертвами урагана стали свыше 20 человек.



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