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  • 09.09, 23:58

    Журналистка Юлия Латынина уехала из России

    7 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко
    Журналистка Юлия Латынина уехала из России

    Журналистка Юлия Латынина уехала из России

    Журналистка Юлия Латынина уехала из России
  • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

    • Журналистка Юлия Латынина заявила, что после инцидента со сгоревшей машиной покинула страну и возвращаться в ближайшее время не собирается.

    Как рассказала Латынина в эфире «Эха Москвы», она находится за границей вместе с родителями. Журналистка заявила, что решение уехать было принято после «поджога» ее машины на прошлой неделе.

    Ранее сообщалось, что автомобиль журналистки сгорел рядом с ее загородным домом в Переделкине. Этот инцидент родители Латыниной связали с другим, произошедшим в июле. Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители журналистки, а также ее автомобиль едким химическим веществом.

    Полиция начала проверку в связи с пожаром в машине Латыниной. Сообщалось, что причиной пожара могла стать неисправная проводка. Факт поджога пока не доказан.

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