Журналистка Юлия Латынина уехала из России

Журналистка Юлия Латынина заявила, что после инцидента со сгоревшей машиной покинула страну и возвращаться в ближайшее время не собирается.
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Как рассказала Латынина в эфире «Эха Москвы», она находится за границей вместе с родителями. Журналистка заявила, что решение уехать было принято после «поджога» ее машины на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что автомобиль журналистки сгорел рядом с ее загородным домом в Переделкине. Этот инцидент родители Латыниной связали с другим, произошедшим в июле. Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители журналистки, а также ее автомобиль едким химическим веществом.
Полиция начала проверку в связи с пожаром в машине Латыниной. Сообщалось, что причиной пожара могла стать неисправная проводка. Факт поджога пока не доказан.
Ранее сообщалось, что автомобиль журналистки сгорел рядом с ее загородным домом в Переделкине. Этот инцидент родители Латыниной связали с другим, произошедшим в июле. Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители журналистки, а также ее автомобиль едким химическим веществом.
Полиция начала проверку в связи с пожаром в машине Латыниной. Сообщалось, что причиной пожара могла стать неисправная проводка. Факт поджога пока не доказан.
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