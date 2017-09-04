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  • 04.09, 04:37

    Полиция ведет проверку в связи со сгоревшей машиной Латыниной

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    Полиция ведет проверку в связи со сгоревшей машиной Латыниной

    Полиция ведет проверку в связи со сгоревшей машиной Латыниной

    Правоохранители выехали в Новую Москву на место пожара в автомобиле журналистки Юлии Латыниной. Полицейские проводят проверку.

    Как сообщили ТАСС в столичном главке, речь идет о возгорании машины 2002 года выпуска.

    Источник агентства сообщил, что сама Латынина в настоящее время находится не в России. О сгоревшей машине в полицию заявил ее отец. Факт поджога еще не доказан.

    Ранее Юлия Латынина заявила, что ее машину спалили дотла. По версии специалистов, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки. Напомним, журналистка ранее не раз становилась объектом атак.

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