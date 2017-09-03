Ты не поверишь!
ТВ-Эфир
Ты не поверишь!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.09, 21:05

    Журналистка Латынина сообщила о поджоге своего автомобиля

    комментировать

    Журналистка Латынина сообщила о поджоге своего автомобиля

    Журналистка Латынина сообщила о поджоге своего автомобиля

    Пережившая несколько нападений журналистка Юлия Латынина рассказала о новом инциденте.

    От действий неизвестных злоумышленников на этот раз пострадал автомобиль обозревателя «Эха Москвы». По словам Юлии Латыниной, машину подожгли, она сгорела дотла.

    Прибывший на место следователь сообщил, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.

    Юлия Латынина: «Сегодня утром ни с того ни с сего загорелась моя машина и сгорела дотла. Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелегальным отравляющим веществом».

    Латынина также рассказала, что с 19 июля, когда произошел предыдущий инцидент, не пользовалась автомобилем. Она уверена, что оба происшествия связаны между собой, сообщает сайт «Эха Москвы».

    смотретьАтаковавший журналистку Латынину снимал нападение на видео
    Атаковавший журналистку Латынину снимал нападение на видео
    19 июля неизвестные облили дом Латыниной жидкостью с едким запахом. В МВД тогда сообщили, что разлитая жидкость не представляет опасности для жизни и здоровья людей. А в августе прошлого года двое злоумышленников напали на журналистку и выплеснули на женщину фекалии. Позже в Сети появилось видео атаки, снятое одним из нападавших.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru