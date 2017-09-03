Журналистка Латынина сообщила о поджоге своего автомобиля

Пережившая несколько нападений журналистка Юлия Латынина рассказала о новом инциденте.
От действий неизвестных злоумышленников на этот раз пострадал автомобиль обозревателя «Эха Москвы». По словам Юлии Латыниной, машину подожгли, она сгорела дотла.
Прибывший на место следователь сообщил, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.
Юлия Латынина: «Сегодня утром ни с того ни с сего загорелась моя машина и сгорела дотла. Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелегальным отравляющим веществом».
Латынина также рассказала, что с 19 июля, когда произошел предыдущий инцидент, не пользовалась автомобилем. Она уверена, что оба происшествия связаны между собой, сообщает сайт «Эха Москвы».
19 июля неизвестные облили дом Латыниной жидкостью с едким запахом. В МВД тогда сообщили, что разлитая жидкость не представляет опасности для жизни и здоровья людей. А в августе прошлого года двое злоумышленников напали на журналистку и выплеснули на женщину фекалии. Позже в Сети появилось видео атаки, снятое одним из нападавших.
Прибывший на место следователь сообщил, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.
Юлия Латынина: «Сегодня утром ни с того ни с сего загорелась моя машина и сгорела дотла. Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелегальным отравляющим веществом».
Латынина также рассказала, что с 19 июля, когда произошел предыдущий инцидент, не пользовалась автомобилем. Она уверена, что оба происшествия связаны между собой, сообщает сайт «Эха Москвы».
19 июля неизвестные облили дом Латыниной жидкостью с едким запахом. В МВД тогда сообщили, что разлитая жидкость не представляет опасности для жизни и здоровья людей. А в августе прошлого года двое злоумышленников напали на журналистку и выплеснули на женщину фекалии. Позже в Сети появилось видео атаки, снятое одним из нападавших.
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