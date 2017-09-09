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  • 09.09, 16:24

    В ХМАО восстановили движение поездов после аварии с грузовиком

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    • Фото: vk.com
    В ХМАО восстановили движение поездов после аварии с грузовиком

    В ХМАО восстановили движение поездов после аварии с грузовиком

    В ХМАО восстановили движение поездов после аварии с грузовиком
  • Фото: vk.com

    • В ХМАО восстановлено движение составов после крупной аварии с участием пассажирского поезда Адлер — Нижневартовск и грузовика.

    О восстановлении движения рассказали в Сургутской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, с рельсов убран пострадавший от удара большегруза вагон.

    Сургутская транспортная прокуратура: «Пострадавший вагон убрали с полотна с применением спецпоезда. Весь состав находится на станции Нижневартовск, на месте ЧП он простоял три с половиной часа. Произведен осмотр железнодорожного полотна: рельсы не пострадали. Движение восстановлено».

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    Напомним, утром в ХМАО произошло столкновение поезда, следовавшего из Адлера в Нижневартовск, и грузовика. По данным департамента здравоохранения региона, в больницы доставлены более 15 человек. В числе госпитализированных — водитель грузовика и два проводника поезда. Среди версий случившегося — отказ тормозов и человеческий фактор.

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