В ХМАО восстановили движение поездов после аварии с грузовиком

В ХМАО восстановлено движение составов после крупной аварии с участием пассажирского поезда Адлер — Нижневартовск и грузовика.
О восстановлении движения рассказали в Сургутской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, с рельсов убран пострадавший от удара большегруза вагон.
Сургутская транспортная прокуратура: «Пострадавший вагон убрали с полотна с применением спецпоезда. Весь состав находится на станции Нижневартовск, на месте ЧП он простоял три с половиной часа. Произведен осмотр железнодорожного полотна: рельсы не пострадали. Движение восстановлено».
Сообщалось, что ЧП повлияло на график движения трех поездов. Задерживались поезда дальнего следования Нижневартовск — Пенза и Нижневартовск — Тюмень. Пассажиры пригородного поезда Ульт-Ягун — Нижневартовск были отправлены в пункт назначения автотранспортом.
Напомним, утром в ХМАО произошло столкновение поезда, следовавшего из Адлера в Нижневартовск, и грузовика. По данным департамента здравоохранения региона, в больницы доставлены более 15 человек. В числе госпитализированных — водитель грузовика и два проводника поезда. Среди версий случившегося — отказ тормозов и человеческий фактор.
Сургутская транспортная прокуратура: «Пострадавший вагон убрали с полотна с применением спецпоезда. Весь состав находится на станции Нижневартовск, на месте ЧП он простоял три с половиной часа. Произведен осмотр железнодорожного полотна: рельсы не пострадали. Движение восстановлено».
Сообщалось, что ЧП повлияло на график движения трех поездов. Задерживались поезда дальнего следования Нижневартовск — Пенза и Нижневартовск — Тюмень. Пассажиры пригородного поезда Ульт-Ягун — Нижневартовск были отправлены в пункт назначения автотранспортом.
Напомним, утром в ХМАО произошло столкновение поезда, следовавшего из Адлера в Нижневартовск, и грузовика. По данным департамента здравоохранения региона, в больницы доставлены более 15 человек. В числе госпитализированных — водитель грузовика и два проводника поезда. Среди версий случившегося — отказ тормозов и человеческий фактор.
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