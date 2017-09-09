Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО

В Сети появились первые кадры с места столкновения следовавшего из Адлера в Нижневартовск поезда с грузовым автомобилем.
Видеозапись внутри поезда сделали, вероятно, пассажиры. Также появились фото с места ЧП. Видно, что один из вагонов серьезно пострадал от удара с КамАЗом.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения поезда и грузовой машины травмы получили более 10 человек. В МЧС подтвердили эту информацию. В ведомстве добавили, что погибших нет.
Сибирский региональный центр МЧС РФ: «Есть предварительная информация о 10 пострадавших пассажирах поезда. Им в первую очередь оказывается помощь».
Согласно данным департамента здравоохранения региона, пострадавших — 14, среди них есть дети. Они доставлены в больницы Нижневартовска. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.
Муниципальные и региональные власти выделят автотранспорт, которым пассажиров поезда доставят на ближайшую станцию, сообщает ТАСС.
Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральном округу начало проверку.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения поезда и грузовой машины травмы получили более 10 человек. В МЧС подтвердили эту информацию. В ведомстве добавили, что погибших нет.
Сибирский региональный центр МЧС РФ: «Есть предварительная информация о 10 пострадавших пассажирах поезда. Им в первую очередь оказывается помощь».
Согласно данным департамента здравоохранения региона, пострадавших — 14, среди них есть дети. Они доставлены в больницы Нижневартовска. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.
Муниципальные и региональные власти выделят автотранспорт, которым пассажиров поезда доставят на ближайшую станцию, сообщает ТАСС.
Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральном округу начало проверку.
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