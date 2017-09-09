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  • 09.09, 11:51
    Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО. ДТП, КамАЗ, ХМАО/Югра, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО

    Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО

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    Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО

    Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО

    Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО

      В Сети появились первые кадры с места столкновения следовавшего из Адлера в Нижневартовск поезда с грузовым автомобилем.

      Видеозапись внутри поезда сделали, вероятно, пассажиры. Также появились фото с места ЧП. Видно, что один из вагонов серьезно пострадал от удара с КамАЗом.

      Ранее сообщалось, что в результате столкновения поезда и грузовой машины травмы получили более 10 человек. В МЧС подтвердили эту информацию. В ведомстве добавили, что погибших нет.

      Сибирский региональный центр МЧС РФ: «Есть предварительная информация о 10 пострадавших пассажирах поезда. Им в первую очередь оказывается помощь».

      Согласно данным департамента здравоохранения региона, пострадавших — 14, среди них есть дети. Они доставлены в больницы Нижневартовска. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

      Муниципальные и региональные власти выделят автотранспорт, которым пассажиров поезда доставят на ближайшую станцию, сообщает ТАСС.

      Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральном округу начало проверку.

      Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО. ДТП, КамАЗ, ХМАО/Югра, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО. ДТП, КамАЗ, ХМАО/Югра, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО. ДТП, КамАЗ, ХМАО/Югра, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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