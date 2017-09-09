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  • 09.09, 13:23

    Названы возможные причины столкновения грузовика с поездом в ХМАО

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    • Фото: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА|КАТАСТРОФЫ|АВАРИИ|МЕТРО|РЖД / vk.com
    Названы возможные причины столкновения грузовика с поездом в ХМАО

    Названы возможные причины столкновения грузовика с поездом в ХМАО

    Названы возможные причины столкновения грузовика с поездом в ХМАО
  • Фото: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА|КАТАСТРОФЫ|АВАРИИ|МЕТРО|РЖД / vk.com

    • Озвучены первые причины крупной аварии, произошедшей в субботу в Ханты-Мансийском автономном округе.

    По словам главы Нижневартовска Василия Тихонова, водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом, мог уснуть за рулем. Также в качестве одной из версий рассматривается отказ тормозов, сообщает портал NV86.Ru.

    ДТП произошло в 10 км от города. Самосвал Iveco с песком врезался в 17-й вагон (6-й вагон по ходу движения поезда) движущегося поезда Адлер — Нижневартовск. Автомобиль от удара развернуло, от вагона осталась лишь груда искореженного металла.

    смотретьОчевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО
    Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО
    В Сургутской транспортной прокуратуре назвали имя водителя большегруза. Это Рамазан Бекмагомбетов 1991 года рождения, при столкновении мужчина получил травмы, в тяжелом состоянии он был доставлен в одну из больниц.

    Согласно последним данным, в результате ЧП травмы получили более 15 пассажиров поезда. Состояние двоих оценивается как тяжелое. Пассажиры, которые не пострадали, отправились в пункт назначения на автобусах. На сайте управления МЧС по ХМАО сообщается, что более 150 человек из столкнувшегося с грузовиком поезда доставлены в Нижневартовск.

    После ДТП открыта горячая линия: 8 (3467) 39–77-77.

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