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  • 08.09, 19:10

    Следственный комитет возбудил дело после обрушения кинотеатра в Балашихе

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    Следственный комитет возбудил дело после обрушения кинотеатра в Балашихе

    Следственный комитет возбудил дело после обрушения кинотеатра в Балашихе

    Следственный комитет возбудил дело после обрушения кинотеатра в Балашихе
  • Фото: ТАСС

    • В Подмосковье кирпичная кладка бывшего кинотеатра «Союз» обрушилась на торговые ряды. Пять человек, в том числе ребенок, были госпитализированы.

    Следственный комитет после ЧП в Балашихе возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Известно, что в старом здании кинотеатра шла реконструкция. Сейчас следователи пытаются установить все детали случившегося, передает РИА Новости.

    Пресс-службе ГСУ СК по Московской области: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления „Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ“».

    смотретьЖители Балашихи давно жаловались на опасное здание кинотеатра
    Жители Балашихи давно жаловались на опасное здание кинотеатра
    Обрушение на улице Фадеева произошло утром. Пятеро пострадавших были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами. В числе раненых ребенок, который получил сложный многооскольчатый перелом, его перевели в детскую травматологическую больницу им. Рошаля в столице.

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