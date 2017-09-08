Следственный комитет возбудил дело после обрушения кинотеатра в Балашихе

В Подмосковье кирпичная кладка бывшего кинотеатра «Союз» обрушилась на торговые ряды. Пять человек, в том числе ребенок, были госпитализированы.
Следственный комитет после ЧП в Балашихе возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Известно, что в старом здании кинотеатра шла реконструкция. Сейчас следователи пытаются установить все детали случившегося, передает РИА Новости.
Пресс-службе ГСУ СК по Московской области: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления „Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ“».
Обрушение на улице Фадеева произошло утром. Пятеро пострадавших были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами. В числе раненых ребенок, который получил сложный многооскольчатый перелом, его перевели в детскую травматологическую больницу им. Рошаля в столице.
Пресс-службе ГСУ СК по Московской области: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления „Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ“».
Обрушение на улице Фадеева произошло утром. Пятеро пострадавших были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами. В числе раненых ребенок, который получил сложный многооскольчатый перелом, его перевели в детскую травматологическую больницу им. Рошаля в столице.
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