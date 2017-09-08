Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.09, 14:37
    Спасатели предупредили об угрозе обрушения еще одной стены кинотеатра в Балашихе. больницы, дети и подростки, Московская область, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели предупредили об угрозе обрушения еще одной стены кинотеатра в Балашихе

    Спасатели предупредили об угрозе обрушения еще одной стены кинотеатра в Балашихе

    комментировать
    Спасатели предупредили об угрозе обрушения еще одной стены кинотеатра в Балашихе

    Спасатели предупредили об угрозе обрушения еще одной стены кинотеатра в Балашихе

    Спасатели предупредили об угрозе обрушения еще одной стены кинотеатра в Балашихе

      Часть фасада кинотеатра упала на торговые ряды в Балашихе, где в этот момент находились люди. В здании проводились ремонтные работы.

      Репортер НТВ Никита Развозжаев сообщил, что место происшествия на улице Фадеева в Балашихе оцеплено, в районе ЧП работают более 50 спасателей, задействовано свыше 15 единиц техники.

      Данные о пострадавших разнятся. Точно известно, что среди госпитализированных оказался ребенок пяти лет. По предварительным данным, ему раздробило ногу, поврежден таз. Ребенок доставлен в клинику им. Рошаля.

      По некоторой информации, завтра у него день рождения. Он пришел к торговым рядам вместе с родителями, чтобы выбрать себе подарок. В злополучный момент он оказался возле одной из палаток, на которую упала стена. Медики обещают в ближайшее время сообщить детали о состоянии пострадавших.

      Обрушение произошло примерно в 11:10. Возле кинотеатра располагались торговые ряды. Когда стена начала обваливаться, кто-то успел крикнуть: «Спасайтесь!». Большинство людей успело отбежать в сторону, но не все. Два человека попали под завалы.

      Внутри кинотеатра в момент ЧП могли находиться рабочие. По словам местных жителей, каждый день на протяжении последних недель в здании велась реконструкция. По одной из версий, рабочие могли недооценить ветхость здания.

      Спасатели отвели всех очевидцев на безопасное расстояние, поскольку есть риск, что обрушится еще одна стена кинотеатра.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru