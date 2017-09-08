Спасатели предупредили об угрозе обрушения еще одной стены кинотеатра в Балашихе

Часть фасада кинотеатра упала на торговые ряды в Балашихе, где в этот момент находились люди. В здании проводились ремонтные работы.
Репортер НТВ Никита Развозжаев сообщил, что место происшествия на улице Фадеева в Балашихе оцеплено, в районе ЧП работают более 50 спасателей, задействовано свыше 15 единиц техники.
Данные о пострадавших разнятся. Точно известно, что среди госпитализированных оказался ребенок пяти лет. По предварительным данным, ему раздробило ногу, поврежден таз. Ребенок доставлен в клинику им. Рошаля.
По некоторой информации, завтра у него день рождения. Он пришел к торговым рядам вместе с родителями, чтобы выбрать себе подарок. В злополучный момент он оказался возле одной из палаток, на которую упала стена. Медики обещают в ближайшее время сообщить детали о состоянии пострадавших.
Обрушение произошло примерно в 11:10. Возле кинотеатра располагались торговые ряды. Когда стена начала обваливаться, кто-то успел крикнуть: «Спасайтесь!». Большинство людей успело отбежать в сторону, но не все. Два человека попали под завалы.
Внутри кинотеатра в момент ЧП могли находиться рабочие. По словам местных жителей, каждый день на протяжении последних недель в здании велась реконструкция. По одной из версий, рабочие могли недооценить ветхость здания.
Спасатели отвели всех очевидцев на безопасное расстояние, поскольку есть риск, что обрушится еще одна стена кинотеатра.
Данные о пострадавших разнятся. Точно известно, что среди госпитализированных оказался ребенок пяти лет. По предварительным данным, ему раздробило ногу, поврежден таз. Ребенок доставлен в клинику им. Рошаля.
По некоторой информации, завтра у него день рождения. Он пришел к торговым рядам вместе с родителями, чтобы выбрать себе подарок. В злополучный момент он оказался возле одной из палаток, на которую упала стена. Медики обещают в ближайшее время сообщить детали о состоянии пострадавших.
Обрушение произошло примерно в 11:10. Возле кинотеатра располагались торговые ряды. Когда стена начала обваливаться, кто-то успел крикнуть: «Спасайтесь!». Большинство людей успело отбежать в сторону, но не все. Два человека попали под завалы.
Внутри кинотеатра в момент ЧП могли находиться рабочие. По словам местных жителей, каждый день на протяжении последних недель в здании велась реконструкция. По одной из версий, рабочие могли недооценить ветхость здания.
Спасатели отвели всех очевидцев на безопасное расстояние, поскольку есть риск, что обрушится еще одна стена кинотеатра.
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