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  • 08.09, 17:39
    Жители Балашихи давно жаловались на опасное здание кинотеатра. Московская область, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Балашихи давно жаловались на опасное здание кинотеатра

    Жители Балашихи давно жаловались на опасное здание кинотеатра

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    Жители Балашихи давно жаловались на опасное здание кинотеатра

    Жители Балашихи давно жаловались на опасное здание кинотеатра

    Жители Балашихи давно жаловались на опасное здание кинотеатра

      На торговые ряды в подмосковной Балашихе обрушилась кирпичная кладка. ЧП произошло утром в пятницу.

      Пять человек госпитализированы после обрушения стены кинотеатра, среди пострадавших есть ребенок. Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

      Здание было закрыто, в нем шла реконструкция. Часть кирпичной кладки площадью примерно 50 квадратных метров рухнула на торговые ряды возле кинотеатра. Местные жители говорят, что уже давно пытались обратить внимание властей на то, что ветхое здание стало опасным.

      Алексей, очевидец: «Не один день, не один год все жители куда только ни обращались, ни писали. Все как было на мертвой точке, так и есть. Не слушают никого, ничего».

      Следственный комитет и прокуратура начали проверки. Вскоре будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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