Порноактрису из Петербурга отправили под домашний арест за избиение ребенка-инвалида

Петроградский районный суд Петербурга принял решение арестовать Надежду Фёдорову, затеявшую драку на детской площадке.
Женщина останется под домашним арестом до 5 ноября, подозреваемую ограничили в использовании средств связи, сообщает «Интерфакс».
Напомним, 4 сентября на детской площадке между местной жительницей и Фёдоровой, гулявшей с собакой, произошел конфликт. Мама тяжелобольного мальчика трех лет сделала замечание хозяйке пса, заметив, что детская площадка — не место для выгула животных.
Фёдорова в ответ ударила ребенка-инвалида ногой. Дерущихся пытался разнять охранник, но, по его словам, Фёдорова брызнула ему в лицо из газового баллончика. Инцидент попал на видео. Накануне выяснилось, что подозреваемая в избиении принимала участие в порнофильмах.
Добавим, что во время допроса в СК Фёдорова в полном объеме признала вину. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 4 сентября на детской площадке между местной жительницей и Фёдоровой, гулявшей с собакой, произошел конфликт. Мама тяжелобольного мальчика трех лет сделала замечание хозяйке пса, заметив, что детская площадка — не место для выгула животных.
Фёдорова в ответ ударила ребенка-инвалида ногой. Дерущихся пытался разнять охранник, но, по его словам, Фёдорова брызнула ему в лицо из газового баллончика. Инцидент попал на видео. Накануне выяснилось, что подозреваемая в избиении принимала участие в порнофильмах.
Добавим, что во время допроса в СК Фёдорова в полном объеме признала вину. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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