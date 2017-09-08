Молдавские военные приехали на Украину на учения НАТО вопреки запрету Додона

Военнослужащие армии Молдавии прибыли на учения Rapid Trident — 2017 на Украине вопреки запрету президента Игоря Додона.
О приезде представителей ВС Молдавии во Львовскую область сообщил в Facebook руководитель пресс-службы учений Антон Миронович.
Ранее правительство Молдавии утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий вооруженными силами страны, отменил это решение, однако молдавские военные все равно отправились на Украину.
Президент Молдавии Игорь Додон назвал действия правительства, которое не подчинилось приказу и отправило солдат на военные маневры, попыткой «узурпации власти в стране». В пятницу Додон потребовал немедленной отставки исполняющего обязанности министра обороны Георгия Галбуры, который причастен к принятию решения об отправке военных на Украину. Президент также сообщил, что дал указания уточнить причастных к этому решению и инициировать их понижение в должностях и в званиях, сообщает «Интерфакс».
Военные учения Rapid Trident — 2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Ожидается, что участие в них будут принимать представители 14 стран НАТО.
Військовослужбовці ЗС Республіки Молдова, котрі беруть участь у навчанні «Репід Трайдент — 2017», успішно прибули до Мі…Опубликовано Антоном Мироновичем 8 сентября 2017 г.
Ранее правительство Молдавии утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий вооруженными силами страны, отменил это решение, однако молдавские военные все равно отправились на Украину.
Президент Молдавии Игорь Додон назвал действия правительства, которое не подчинилось приказу и отправило солдат на военные маневры, попыткой «узурпации власти в стране». В пятницу Додон потребовал немедленной отставки исполняющего обязанности министра обороны Георгия Галбуры, который причастен к принятию решения об отправке военных на Украину. Президент также сообщил, что дал указания уточнить причастных к этому решению и инициировать их понижение в должностях и в званиях, сообщает «Интерфакс».
Военные учения Rapid Trident — 2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Ожидается, что участие в них будут принимать представители 14 стран НАТО.
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