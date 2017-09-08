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  • 08.09, 17:38

    Молдавские военные приехали на Украину на учения НАТО вопреки запрету Додона

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    • ФОТО: Антон Миронович / Facebook.com
    Молдавские военные приехали на Украину на учения НАТО вопреки запрету Додона

    Молдавские военные приехали на Украину на учения НАТО вопреки запрету Додона

    Молдавские военные приехали на Украину на учения НАТО вопреки запрету Додона
  • ФОТО: Антон Миронович / Facebook.com

    • Военнослужащие армии Молдавии прибыли на учения Rapid Trident — 2017 на Украине вопреки запрету президента Игоря Додона.

    О приезде представителей ВС Молдавии во Львовскую область сообщил в Facebook руководитель пресс-службы учений Антон Миронович.

    Військовослужбовці ЗС Республіки Молдова, котрі беруть участь у навчанні «Репід Трайдент — 2017», успішно прибули до Мі…

    Опубликовано Антоном Мироновичем 8 сентября 2017 г.


    Ранее правительство Молдавии утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий вооруженными силами страны, отменил это решение, однако молдавские военные все равно отправились на Украину.

    Президент Молдавии Игорь Додон назвал действия правительства, которое не подчинилось приказу и отправило солдат на военные маневры, попыткой «узурпации власти в стране». В пятницу Додон потребовал немедленной отставки исполняющего обязанности министра обороны Георгия Галбуры, который причастен к принятию решения об отправке военных на Украину. Президент также сообщил, что дал указания уточнить причастных к этому решению и инициировать их понижение в должностях и в званиях, сообщает «Интерфакс».

    Военные учения Rapid Trident — 2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Ожидается, что участие в них будут принимать представители 14 стран НАТО.

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