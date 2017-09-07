В Молдавии военные не подчинились приказу Додона и отправились на Украину

Президент Молдавии Игорь Додон приостановил постановление правительства об участии представителей контингента Нацармии в учениях Rapid Trident — 2017 на Украине и распорядился наказать ответственных лиц.
Президент Молдавии Игорь Додон назвал действия правительства, которое не подчинилось приказы и отправило молдавских солдат на украинские учения, попыткой «узурпации власти в стране», сообщает РИА Новости.
В среду правительство Молдавии утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий вооруженными силами страны, отменил это решение, однако молдавские военные все равно отправились на Украину.
Додон распорядился провести расследование, проверить воинские части и принять меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе и понизить в звании ответственных лиц, сообщил глава пресс-службы президента в Facebook.
Ион Чебан, пресс-секретарь главы Республики Молдавия: «Ночью в Официальном мониторе опубликовано незаконное постановление правительства об участии представителей контингента национальной армии в военных учениях на Украине… Подчеркиваем, что отправка молдавских военных в этих обстоятельствах противоречит конституционным положениям, а также другим законам Молдавии».
Военные учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Ожидается, что участие в них будут принимать представители 14 стран НАТО.
В среду правительство Молдавии утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий вооруженными силами страны, отменил это решение, однако молдавские военные все равно отправились на Украину.
Додон распорядился провести расследование, проверить воинские части и принять меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе и понизить в звании ответственных лиц, сообщил глава пресс-службы президента в Facebook.
Ион Чебан, пресс-секретарь главы Республики Молдавия: «Ночью в Официальном мониторе опубликовано незаконное постановление правительства об участии представителей контингента национальной армии в военных учениях на Украине… Подчеркиваем, что отправка молдавских военных в этих обстоятельствах противоречит конституционным положениям, а также другим законам Молдавии».
Военные учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Ожидается, что участие в них будут принимать представители 14 стран НАТО.
Комментарии