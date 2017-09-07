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  • 07.09, 12:51

    В Молдавии военные не подчинились приказу Додона и отправились на Украину

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    В Молдавии военные не подчинились приказу Додона и отправились на Украину

    В Молдавии военные не подчинились приказу Додона и отправились на Украину

    Президент Молдавии Игорь Додон приостановил постановление правительства об участии представителей контингента Нацармии в учениях Rapid Trident — 2017 на Украине и распорядился наказать ответственных лиц.

    Президент Молдавии Игорь Додон назвал действия правительства, которое не подчинилось приказы и отправило молдавских солдат на украинские учения, попыткой «узурпации власти в стране», сообщает РИА Новости.

    В среду правительство Молдавии утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий вооруженными силами страны, отменил это решение, однако молдавские военные все равно отправились на Украину.

    Додон распорядился провести расследование, проверить воинские части и принять меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе и понизить в звании ответственных лиц, сообщил глава пресс-службы президента в Facebook.

    Ион Чебан, пресс-секретарь главы Республики Молдавия: «Ночью в Официальном мониторе опубликовано незаконное постановление правительства об участии представителей контингента национальной армии в военных учениях на Украине… Подчеркиваем, что отправка молдавских военных в этих обстоятельствах противоречит конституционным положениям, а также другим законам Молдавии».

    Военные учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Ожидается, что участие в них будут принимать представители 14 стран НАТО.

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