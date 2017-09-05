Президент Молдавии запретил отправлять военных на учения НАТО на Украине

Игорь Додон сообщил, что молдавских военных не будет на учениях стран НАТО Rapid Trident.
О подписании соответствующего указа президент Молдавии сообщил в своем Twitter.
Военные учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Ожидается, что участие в них будут принимать представители 14 стран НАТО.
Отметим, что ноябре 2016 года премьер Молдавии Павел Филип и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение об открытии бюро по связям альянса в Кишинёве. При этом Додон назвал открытие офиса НАТО «вызовом для всего молдавского общества» и отмечал, что его страна намерена сохранять нейтралитет и выстраивать тесные взаимоотношения с Россией.
Запрещаю участие военных из РМ в зарубежных учениях. Nu acceptam participarea militarilor moldoveni la exercitii militare din afara tarii pic.twitter.com/vpgY8BTq5F— Dodon Igor (@dodon_igor) 5 сентября 2017 г.
Военные учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Ожидается, что участие в них будут принимать представители 14 стран НАТО.
Отметим, что ноябре 2016 года премьер Молдавии Павел Филип и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение об открытии бюро по связям альянса в Кишинёве. При этом Додон назвал открытие офиса НАТО «вызовом для всего молдавского общества» и отмечал, что его страна намерена сохранять нейтралитет и выстраивать тесные взаимоотношения с Россией.
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