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  • 05.09, 12:25

    Президент Молдавии запретил отправлять военных на учения НАТО на Украине

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    Президент Молдавии запретил отправлять военных на учения НАТО на Украине

    Президент Молдавии запретил отправлять военных на учения НАТО на Украине

    Игорь Додон сообщил, что молдавских военных не будет на учениях стран НАТО Rapid Trident.

    О подписании соответствующего указа президент Молдавии сообщил в своем Twitter.



    Военные учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Ожидается, что участие в них будут принимать представители 14 стран НАТО.

    Отметим, что ноябре 2016 года премьер Молдавии Павел Филип и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение об открытии бюро по связям альянса в Кишинёве. При этом Додон назвал открытие офиса НАТО «вызовом для всего молдавского общества» и отмечал, что его страна намерена сохранять нейтралитет и выстраивать тесные взаимоотношения с Россией.

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