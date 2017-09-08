Избившая ребенка порноактриса на суде прячет свое лицо

В суде Петербурга избирают меру пресечения фотографу Надежде Фёдоровой, той самой даме с собачкой, которая ударила тяжелобольного ребенка.
В зал суда 30-летняя женщина пришла в медицинской маске. Видимо, не хотела показывать лицо, хотя еще накануне давала интервью.
Напомним, инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел во дворе жилого дома и попал в объектив камеры наблюдения. Мама трехлетнего мальчика сделала замечание Фёдоровой: мол, детская площадка — не место для выгула собак. В ответ Фёдорова ударила ногой ребенка. Досталось и охраннику, который вмешался в конфликт.
Накануне выяснилось, что подозреваемая в избиении принимала участие в порнофильмах.
Напомним, инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел во дворе жилого дома и попал в объектив камеры наблюдения. Мама трехлетнего мальчика сделала замечание Фёдоровой: мол, детская площадка — не место для выгула собак. В ответ Фёдорова ударила ногой ребенка. Досталось и охраннику, который вмешался в конфликт.
Накануне выяснилось, что подозреваемая в избиении принимала участие в порнофильмах.
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