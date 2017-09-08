Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.09, 17:39
    Избившая ребенка порноактриса на суде прячет свое лицо. дети и подростки, драки и избиения, порнография, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзбившая ребенка порноактриса на суде прячет свое лицо

    Избившая ребенка порноактриса на суде прячет свое лицо

    1 комментарий
    Избившая ребенка порноактриса на суде прячет свое лицо

    Избившая ребенка порноактриса на суде прячет свое лицо

    Избившая ребенка порноактриса на суде прячет свое лицо

      В суде Петербурга избирают меру пресечения фотографу Надежде Фёдоровой, той самой даме с собачкой, которая ударила тяжелобольного ребенка.

      В зал суда 30-летняя женщина пришла в медицинской маске. Видимо, не хотела показывать лицо, хотя еще накануне давала интервью.

      Напомним, инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел во дворе жилого дома и попал в объектив камеры наблюдения. Мама трехлетнего мальчика сделала замечание Фёдоровой: мол, детская площадка — не место для выгула собак. В ответ Фёдорова ударила ногой ребенка. Досталось и охраннику, который вмешался в конфликт.

      Накануне выяснилось, что подозреваемая в избиении принимала участие в порнофильмах.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru