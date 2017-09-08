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  • 08.09, 14:37

    Ученые: облако от мощнейшей вспышки на Солнце «сжигает» поля Земли

    7 комментариев

    Ученые: облако от мощнейшей вспышки на Солнце «сжигает» поля Земли

    Ученые: облако от мощнейшей вспышки на Солнце «сжигает» поля Земли

    Ученые рассказали о последствиях мощнейшей за 12 лет вспышки на Солнце.

    До Земли дошло облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки 6 сентября. Выброс массы достиг нашей планеты раньше ожидаемого срока, и, по словам ученых, в настоящее время «сжигает» линии поля Земли, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

    Физический институт Академии наук: «Выброс массы от вспышки X9,3 достиг Земли. Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в 1,5 раза и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем планировалось».

    Напомним, вспышка, произошедшая 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоен класс X9,3 (вспышки делятся на пять классов — от A до X; интенсивность варьируется от 1 до 9,9). Выброс солнечного вещества, который происходит при подобных явлениях, вызвал на Земле сильную магнитную бурю.

    смотретьУченые рассказали, как повлияет вспышка на Солнце на здоровье землян
    Ученые рассказали, как повлияет вспышка на Солнце на здоровье землян
    Сегодня экспертами была зафиксирована новая вспышка, относящаяся к максимальному классу X. Ее максимум пришелся на 11:00 по Москве. В настоящее время рентгеновское излучение Солнца упало до слабого уровня класса С, сообщает РИА Новости.

    Землю в настоящее время накрыла магнитная буря, ей присвоили 4 балла из 5 возможных. Мощность бури в 10 раз больше, чем предсказывалось. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носит планетарный характер.




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