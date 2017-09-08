Ученые: облако от мощнейшей вспышки на Солнце «сжигает» поля Земли

Ученые рассказали о последствиях мощнейшей за 12 лет вспышки на Солнце.
До Земли дошло облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки 6 сентября. Выброс массы достиг нашей планеты раньше ожидаемого срока, и, по словам ученых, в настоящее время «сжигает» линии поля Земли, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Физический институт Академии наук: «Выброс массы от вспышки X9,3 достиг Земли. Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в 1,5 раза и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем планировалось».
Напомним, вспышка, произошедшая 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоен класс X9,3 (вспышки делятся на пять классов — от A до X; интенсивность варьируется от 1 до 9,9). Выброс солнечного вещества, который происходит при подобных явлениях, вызвал на Земле сильную магнитную бурю.
Сегодня экспертами была зафиксирована новая вспышка, относящаяся к максимальному классу X. Ее максимум пришелся на 11:00 по Москве. В настоящее время рентгеновское излучение Солнца упало до слабого уровня класса С, сообщает РИА Новости.
Землю в настоящее время накрыла магнитная буря, ей присвоили 4 балла из 5 возможных. Мощность бури в 10 раз больше, чем предсказывалось. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носит планетарный характер.
Физический институт Академии наук: «Выброс массы от вспышки X9,3 достиг Земли. Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в 1,5 раза и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем планировалось».
Напомним, вспышка, произошедшая 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоен класс X9,3 (вспышки делятся на пять классов — от A до X; интенсивность варьируется от 1 до 9,9). Выброс солнечного вещества, который происходит при подобных явлениях, вызвал на Земле сильную магнитную бурю.
Сегодня экспертами была зафиксирована новая вспышка, относящаяся к максимальному классу X. Ее максимум пришелся на 11:00 по Москве. В настоящее время рентгеновское излучение Солнца упало до слабого уровня класса С, сообщает РИА Новости.
Землю в настоящее время накрыла магнитная буря, ей присвоили 4 балла из 5 возможных. Мощность бури в 10 раз больше, чем предсказывалось. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носит планетарный характер.
После рекордной вспышки на Солнце земляне страдают от мощной магнитной бури. #мытаквидим pic.twitter.com/L7xmrprz6e— НТВ (@ntvru) 7 сентября 2017 г.
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