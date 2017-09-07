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  • 07.09, 11:20

    Мощная вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке

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    Мощная вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке

    Мощная вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке

    Мощная вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке

    Утром 7 сентября ожидается сильная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие людей, страдающих хроническими заболеваниями.

    Вспышка на Солнце, самая мощная за последние 12 лет, которая произошла 6 сентября, привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. Ученые отмечают, что кроме ухудшения работы систем связи выброс солнечной энергии может привести и к отказу космической техники, передает ТАСС.

    Сергей Гайдаш, руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН: «Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной — X9,3 (буква означает класс „экстремально больших вспышек“, а цифра — силу вспышки). Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке».

    Выброс солнечного вещества, сопровождавший вспышки этого класса, вызовет сильную магнитную бурю. Это может вызвать ухудшение самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями.

    Ранее в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили, что взрыв на Солнце может привести к такому явлению как полярное сияние, причем видно его будет в широтах, где обычно это явление не наблюдается. Отблески, предположительно, смогут наблюдать даже жители московского региона.

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