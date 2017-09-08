Ученые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце

Явление было замечено сотрудниками лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН.
Вспышка произошла 7 сентября в период с 17:20 до 17:55 мск. Ее мощность — Х1,3 (вспышки делятся на пять классов — от A до X; интенсивность варьируется от 1 до 9,9).
Всего за 7 сентября на Солнце произошло 11 вспышек класса С и выше, сообщает ТАСС.
Напомним, вспышка, произошедшая 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоен класс X9,3.
Выброс солнечного вещества, который происходит при подобных явлениях, вызвал на Земле сильную магнитную бурю. По данным российских ученых, это могло привести к отказам космической техники и систем связи. Сбои уже зафиксировали в Европе и Америке. А врачи рекомендовали землянам снизить физическую и психологическую нагрузку.
Всего за 7 сентября на Солнце произошло 11 вспышек класса С и выше, сообщает ТАСС.
Напомним, вспышка, произошедшая 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоен класс X9,3.
Выброс солнечного вещества, который происходит при подобных явлениях, вызвал на Земле сильную магнитную бурю. По данным российских ученых, это могло привести к отказам космической техники и систем связи. Сбои уже зафиксировали в Европе и Америке. А врачи рекомендовали землянам снизить физическую и психологическую нагрузку.
После рекордной вспышки на Солнце земляне страдают от мощной магнитной бури. #мытаквидим pic.twitter.com/L7xmrprz6e— НТВ (@ntvru) 7 сентября 2017 г.
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