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  • 08.09, 10:03

    Ученые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце

    1 комментарий
    • @SPACEdotcom/ twitter.com
    Ученые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце

    Ученые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце

    Ученые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце
  • @SPACEdotcom/ twitter.com

    • Явление было замечено сотрудниками лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН.

    Вспышка произошла 7 сентября в период с 17:20 до 17:55 мск. Ее мощность — Х1,3 (вспышки делятся на пять классов — от A до X; интенсивность варьируется от 1 до 9,9).

    Всего за 7 сентября на Солнце произошло 11 вспышек класса С и выше, сообщает ТАСС.

    Напомним, вспышка, произошедшая 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоен класс X9,3.

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    Выброс солнечного вещества, который происходит при подобных явлениях, вызвал на Земле сильную магнитную бурю. По данным российских ученых, это могло привести к отказам космической техники и систем связи. Сбои уже зафиксировали в Европе и Америке. А врачи рекомендовали землянам снизить физическую и психологическую нагрузку.


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