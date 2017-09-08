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  • 08.09, 14:37

    Ученый назвал дату появления северного сияния над Москвой

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    • ФОТО: Evgeny Vorobyev / YouTube.com
    Ученый назвал дату появления северного сияния над Москвой

    Ученый назвал дату появления северного сияния над Москвой

    Ученый назвал дату появления северного сияния над Москвой
  • ФОТО: Evgeny Vorobyev / YouTube.com

    • Редкое явление — северное сияние — можно будет наблюдать в российской столице в ночь на 10 сентября.

    Красочные сполохи появятся в небе над Москвой благодаря магнитной буре, вызванной в свою очередь последними вспышками на Солнце, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экспертов РАН.

    Сергей Гайдаш, руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, иносферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН: «6 сентября была приличная вспышка на Солнце, таких не было давно. В итоге в субботу, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим, — до 50%, однако точное время предсказать нельзя».

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    Напомним, вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Выброс солнечного вещества, который происходит при подобных явлениях, вызвал на Земле сильную магнитную бурю. По данным российских ученых, это могло привести к отказам космической техники и систем связи. Сбои уже зафиксировали в Европе и Америке. А врачи рекомендовали землянам снизить физическую и психологическую нагрузку.


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