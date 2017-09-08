Ученый назвал дату появления северного сияния над Москвой

Редкое явление — северное сияние — можно будет наблюдать в российской столице в ночь на 10 сентября.
Красочные сполохи появятся в небе над Москвой благодаря магнитной буре, вызванной в свою очередь последними вспышками на Солнце, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экспертов РАН.
Сергей Гайдаш, руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, иносферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН: «6 сентября была приличная вспышка на Солнце, таких не было давно. В итоге в субботу, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим, — до 50%, однако точное время предсказать нельзя».
Напомним, вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Выброс солнечного вещества, который происходит при подобных явлениях, вызвал на Земле сильную магнитную бурю. По данным российских ученых, это могло привести к отказам космической техники и систем связи. Сбои уже зафиксировали в Европе и Америке. А врачи рекомендовали землянам снизить физическую и психологическую нагрузку.
Сергей Гайдаш, руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, иносферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН: «6 сентября была приличная вспышка на Солнце, таких не было давно. В итоге в субботу, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим, — до 50%, однако точное время предсказать нельзя».
Напомним, вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Выброс солнечного вещества, который происходит при подобных явлениях, вызвал на Земле сильную магнитную бурю. По данным российских ученых, это могло привести к отказам космической техники и систем связи. Сбои уже зафиксировали в Европе и Америке. А врачи рекомендовали землянам снизить физическую и психологическую нагрузку.
После рекордной вспышки на Солнце земляне страдают от мощной магнитной бури. #мытаквидим pic.twitter.com/L7xmrprz6e— НТВ (@ntvru) 7 сентября 2017 г.
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