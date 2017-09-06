Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 21:44

    Полярное сияние ожидают над Москвой после колоссальной вспышки на Солнце

    5 комментариев
    Полярное сияние ожидают над Москвой после колоссальной вспышки на Солнце

    Полярное сияние ожидают над Москвой после колоссальной вспышки на Солнце

    Полярное сияние ожидают над Москвой после колоссальной вспышки на Солнце

    Сегодня днем на Солнце зарегистрировали самую большую вспышку за 12 лет. Взрыв на поверхности звезды может нарушить радиосвязь на Земле и вызвать полярное сияние на широтах Москвы.

    Вспышка на Солнце, которая произошла сегодня около 15:00 мск, стала самой крупной за последние 12 лет, ей присвоен балл X9.3. Последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года, сообщили ТАСС в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

    Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 баллов. Это значение находится за пределами обычной цветовой шкалы и соответствует наивысшему — черному уровню активности Солнца (обычно угроза ограничивалась определениями зеленый, желтый, оранжевый, красный и фиолетовый уровни).

    Сергей Богачёв, главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН: «Не любая вспышка на Солнце влияет на Землю, но в данном случае видно, что вспышка произошла довольно близко к центру солнечного диска, поэтому навскидку последствия будут. Вспышка очень крупная, произошла почти по центру, она не может быть без последствий».

    Ученые пока не получили всю информацию о событии, но уже утром смогут буквально по часам расписать ход природных явлений на Земле, которые вызовет масштабный взрыв.

    Но уже сейчас на орбите Земли фиксируют повышенный уровень рентгеновского излучения. От радиации и тяжелых частиц людей защитит атмосфера. Однако отблеск можно будет наблюдать даже невооруженным глазом — это явление называется полярным сиянием.

    Сергей Богачёв: «Частично они (тяжелые частицы) будут „высыпаться“ в районе полюсов — это полярное сияние, которое, так как вспышка крупная, может дойти до средних широт, и не исключено даже, что до Москвы».

    Также сейчас отмечаются нарушение радиосвязи и проблемы с навигацией. Через пару дней до Земли дойдут облака плазмы, выброшенные Солнцем, и начнется магнитная буря. Ученые предупредили: не исключено, что за сегодняшней рекордной вспышкой последуют новые — возможно, более мощные взрывы энергии в атмосфере Солнца.

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