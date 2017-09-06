Полярное сияние ожидают над Москвой после колоссальной вспышки на Солнце

Сегодня днем на Солнце зарегистрировали самую большую вспышку за 12 лет. Взрыв на поверхности звезды может нарушить радиосвязь на Земле и вызвать полярное сияние на широтах Москвы.
Вспышка на Солнце, которая произошла сегодня около 15:00 мск, стала самой крупной за последние 12 лет, ей присвоен балл X9.3. Последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года, сообщили ТАСС в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 баллов. Это значение находится за пределами обычной цветовой шкалы и соответствует наивысшему — черному уровню активности Солнца (обычно угроза ограничивалась определениями зеленый, желтый, оранжевый, красный и фиолетовый уровни).
Сергей Богачёв, главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН: «Не любая вспышка на Солнце влияет на Землю, но в данном случае видно, что вспышка произошла довольно близко к центру солнечного диска, поэтому навскидку последствия будут. Вспышка очень крупная, произошла почти по центру, она не может быть без последствий».
Ученые пока не получили всю информацию о событии, но уже утром смогут буквально по часам расписать ход природных явлений на Земле, которые вызовет масштабный взрыв.
Но уже сейчас на орбите Земли фиксируют повышенный уровень рентгеновского излучения. От радиации и тяжелых частиц людей защитит атмосфера. Однако отблеск можно будет наблюдать даже невооруженным глазом — это явление называется полярным сиянием.
Сергей Богачёв: «Частично они (тяжелые частицы) будут „высыпаться“ в районе полюсов — это полярное сияние, которое, так как вспышка крупная, может дойти до средних широт, и не исключено даже, что до Москвы».
Также сейчас отмечаются нарушение радиосвязи и проблемы с навигацией. Через пару дней до Земли дойдут облака плазмы, выброшенные Солнцем, и начнется магнитная буря. Ученые предупредили: не исключено, что за сегодняшней рекордной вспышкой последуют новые — возможно, более мощные взрывы энергии в атмосфере Солнца.
Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 баллов. Это значение находится за пределами обычной цветовой шкалы и соответствует наивысшему — черному уровню активности Солнца (обычно угроза ограничивалась определениями зеленый, желтый, оранжевый, красный и фиолетовый уровни).
Сергей Богачёв, главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН: «Не любая вспышка на Солнце влияет на Землю, но в данном случае видно, что вспышка произошла довольно близко к центру солнечного диска, поэтому навскидку последствия будут. Вспышка очень крупная, произошла почти по центру, она не может быть без последствий».
Ученые пока не получили всю информацию о событии, но уже утром смогут буквально по часам расписать ход природных явлений на Земле, которые вызовет масштабный взрыв.
Но уже сейчас на орбите Земли фиксируют повышенный уровень рентгеновского излучения. От радиации и тяжелых частиц людей защитит атмосфера. Однако отблеск можно будет наблюдать даже невооруженным глазом — это явление называется полярным сиянием.
Сергей Богачёв: «Частично они (тяжелые частицы) будут „высыпаться“ в районе полюсов — это полярное сияние, которое, так как вспышка крупная, может дойти до средних широт, и не исключено даже, что до Москвы».
Также сейчас отмечаются нарушение радиосвязи и проблемы с навигацией. Через пару дней до Земли дойдут облака плазмы, выброшенные Солнцем, и начнется магнитная буря. Ученые предупредили: не исключено, что за сегодняшней рекордной вспышкой последуют новые — возможно, более мощные взрывы энергии в атмосфере Солнца.
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