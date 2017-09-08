В аэропорту штата Флорида произошла стрельба

Полиция открыла огонь, ранив вооруженного мужчину в терминале американского аэропорта во Флориде.
Один из терминалов международного аэропорта округа Майами-Дейд в Флорине был закрыт в результате происшествия со стрельбой. В полиции заявляют, что ситуация под контролем, и что поводов для беспокойства нет.
Сообщение пресс-службы управления полиции: «Мы можем подтвердить, что инцидент, затрагивающий безопасность, произошел в аэропорту Майами-Дейд. Инцидент включал стрельбу и потребовал вмешательства полиции. Место происшествия взято под охрану, там находятся офицеры полиции».
В сообщении не говорится, кто и по какой причине начал стрельбу, подозреваемый или полицейские. Американские СМИ утверждают, что мужчина был вооружен ножом. Терминал J был временно закрыт. Для выяснения всех обстоятельств инцидента на место происшествия прибыли следователи.
Напомним, на всей территории Флориды, включая округ Майами-Дейд, действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за приближения разрушительного урагана пятой категории «Ирма». Аэропорты штата перегружены из-за большого числа желающих покинуть возможную зону стихийного бедствия.
Сообщение пресс-службы управления полиции: «Мы можем подтвердить, что инцидент, затрагивающий безопасность, произошел в аэропорту Майами-Дейд. Инцидент включал стрельбу и потребовал вмешательства полиции. Место происшествия взято под охрану, там находятся офицеры полиции».
We can confirm a police involved shooting as a result of a security incident at @iflymia. The scene is secure and our PIO is on scene. pic.twitter.com/E5V6Rc35yY— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) 8 сентября 2017 г.
В сообщении не говорится, кто и по какой причине начал стрельбу, подозреваемый или полицейские. Американские СМИ утверждают, что мужчина был вооружен ножом. Терминал J был временно закрыт. Для выяснения всех обстоятельств инцидента на место происшествия прибыли следователи.
Miami Dade Police detectives arrive at terminal J following a police involved shooting at MIA.. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/Ki6CyV73G4— jeff weinsier (@jweinsier) 8 сентября 2017 г.
Напомним, на всей территории Флориды, включая округ Майами-Дейд, действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за приближения разрушительного урагана пятой категории «Ирма». Аэропорты штата перегружены из-за большого числа желающих покинуть возможную зону стихийного бедствия.
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