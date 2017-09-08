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  • 08.09, 07:02
    В аэропорту штата Флорида произошла стрельба. США, аэропорты, стрельба, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ аэропорту штата Флорида произошла стрельба

    В аэропорту штата Флорида произошла стрельба

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    • @bgulec/ twitter.com
    В аэропорту штата Флорида произошла стрельба

    В аэропорту штата Флорида произошла стрельба

    В аэропорту штата Флорида произошла стрельба
    • @bgulec/ twitter.com

      • Полиция открыла огонь, ранив вооруженного мужчину в терминале американского аэропорта во Флориде.

      Один из терминалов международного аэропорта округа Майами-Дейд в Флорине был закрыт в результате происшествия со стрельбой. В полиции заявляют, что ситуация под контролем, и что поводов для беспокойства нет.

      Сообщение пресс-службы управления полиции: «Мы можем подтвердить, что инцидент, затрагивающий безопасность, произошел в аэропорту Майами-Дейд. Инцидент включал стрельбу и потребовал вмешательства полиции. Место происшествия взято под охрану, там находятся офицеры полиции».




      В сообщении не говорится, кто и по какой причине начал стрельбу, подозреваемый или полицейские. Американские СМИ утверждают, что мужчина был вооружен ножом. Терминал J был временно закрыт. Для выяснения всех обстоятельств инцидента на место происшествия прибыли следователи.




      Напомним, на всей территории Флориды, включая округ Майами-Дейд, действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за приближения разрушительного урагана пятой категории «Ирма». Аэропорты штата перегружены из-за большого числа желающих покинуть возможную зону стихийного бедствия.

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