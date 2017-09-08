«Закон о разрыве»: парламент Каталонии установил порядок выхода из состава Испании

Парламент Каталонии принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую базу для отделения автономии от Испании.
Как пишет El Pais, парламент Каталонии в ночь на пятницу одобрил «Закон о юридическом переходе», который также получил известность как «Закон о разрыве». Этот документ регулирует порядок выхода Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников отделения автономии.
Карме Форкадел, спикер парламента Каталонии: «Закон о переходном периоде был принят 71 голосов „за“, „против“ выступили 10 депутатов, воздержавшихся не было».
Предполагается, что «Закон о разрыве» вступит в силу при победе на референдуме, проведение которого власти Каталонии запланировали на 1 октября, сторонников отделения Каталонии от Испании. Документ будет выполнять роль временной конституции до выборов нового парламента независимой Каталонии, который должен будет разработать конституцию нового государства.
Не вызывает сомнений, что «Закон о разрыве» будет оспорен в суде правительством Испании, как были заблокированы и все предыдущие документы, которые были приняты властями Каталонии по вопросу проведения референдума о самоопределении.
Так накануне председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономии от Испании. До этого вопрос о проведении референдума был одобрен парламентом Каталонии. А в пятницу действие закона и декрета о проведении референдума о самоопределении Каталонии 1 октября были приостановлены Конституционным судом Испании.
Карме Форкадел, спикер парламента Каталонии: «Закон о переходном периоде был принят 71 голосов „за“, „против“ выступили 10 депутатов, воздержавшихся не было».
Предполагается, что «Закон о разрыве» вступит в силу при победе на референдуме, проведение которого власти Каталонии запланировали на 1 октября, сторонников отделения Каталонии от Испании. Документ будет выполнять роль временной конституции до выборов нового парламента независимой Каталонии, который должен будет разработать конституцию нового государства.
Не вызывает сомнений, что «Закон о разрыве» будет оспорен в суде правительством Испании, как были заблокированы и все предыдущие документы, которые были приняты властями Каталонии по вопросу проведения референдума о самоопределении.
Так накануне председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономии от Испании. До этого вопрос о проведении референдума был одобрен парламентом Каталонии. А в пятницу действие закона и декрета о проведении референдума о самоопределении Каталонии 1 октября были приостановлены Конституционным судом Испании.
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