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  • 08.09, 07:02
    «Закон о разрыве»: парламент Каталонии установил порядок выхода из состава Испании. Испания, Каталония, парламенты, референдумы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Закон о разрыве»: парламент Каталонии установил порядок выхода из состава Испании

    «Закон о разрыве»: парламент Каталонии установил порядок выхода из состава Испании

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea
    «Закон о разрыве»: парламент Каталонии установил порядок выхода из состава Испании

    «Закон о разрыве»: парламент Каталонии установил порядок выхода из состава Испании

    «Закон о разрыве»: парламент Каталонии установил порядок выхода из состава Испании
    • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea

      • Парламент Каталонии принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую базу для отделения автономии от Испании.

      Как пишет El Pais, парламент Каталонии в ночь на пятницу одобрил «Закон о юридическом переходе», который также получил известность как «Закон о разрыве». Этот документ регулирует порядок выхода Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников отделения автономии.

      Карме Форкадел, спикер парламента Каталонии: «Закон о переходном периоде был принят 71 голосов „за“, „против“ выступили 10 депутатов, воздержавшихся не было».

      Предполагается, что «Закон о разрыве» вступит в силу при победе на референдуме, проведение которого власти Каталонии запланировали на 1 октября, сторонников отделения Каталонии от Испании. Документ будет выполнять роль временной конституции до выборов нового парламента независимой Каталонии, который должен будет разработать конституцию нового государства.

      смотретьПарламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума
      Парламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума
      Не вызывает сомнений, что «Закон о разрыве» будет оспорен в суде правительством Испании, как были заблокированы и все предыдущие документы, которые были приняты властями Каталонии по вопросу проведения референдума о самоопределении.

      смотретьКаталония 1 октября проведет референдум о независимости
      Каталония 1 октября проведет референдум о независимости
      Так накануне председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономии от Испании. До этого вопрос о проведении референдума был одобрен парламентом Каталонии. А в пятницу действие закона и декрета о проведении референдума о самоопределении Каталонии 1 октября были приостановлены Конституционным судом Испании.

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