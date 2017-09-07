Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 20:25
    Во Владивостоке подводят итоги Восточного экономического форума. Дальний Восток, Путин, Северная Корея, экономика и бизнес, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владивостоке подводят итоги Восточного экономического форума

    Во Владивостоке подводят итоги Восточного экономического форума

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    Во Владивостоке подводят итоги Восточного экономического форума

    Во Владивостоке подводят итоги Восточного экономического форума

    Во Владивостоке подводят итоги Восточного экономического форума

      Финальный день Восточного экономического форума прошел под знаком совершенствования.

      Восточный экономический форум собрал представителей бизнес-элиты из 60 стран мира. Владимир Путин на пленарном заседании поблагодарил зарубежных участников за их интерес к региону. Развитие Дальнего Востока — государственный приоритет. Сюда вкладываются огромные средства.

      По словам Путина, сейчас предметно рассматривается возможность строительства моста с материка на Сахалин, а, может, и дальше — в Японию, если страна Восходящего Солнца присоединится к проекту.

      На форуме царит благожелательная атмосфера, лидеры стран по-доброму подшучивают друг над другом. Японский премьер пригласил в Токио президентов России и Монголии, но не просто так, а как обладателей черных поясов по дзюдо.

      Также сегодня на форуме много говорили о северокорейской ядерной программе. Президент Южной Кореи настаивает на ужесточении санкций. Путин вспомнил историю переговоров с Северной Кореей.

      Владимир Путин, президент РФ: «В 2005 году почти договорились, Пхеньян почти согласился начать сокращение ракетно-ядерной программы, но потом кто-то начал слишком многого требовать от корейцев, и ситуация деградировала до нынешнего состояния».

      А японский премьер Абэ сегодня заявил, что если Северная Корея и дальше пойдет по выбранному пути, у нее «не будет светлого будущего». От баталий внешнеполитических — к делам спортивным. Путин и Абэ передали студентам Дальневосточного университета памятную капсулу с посланием к будущим поколениям, а также посетили международный юниорский турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

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