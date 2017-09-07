Во Владивостоке подводят итоги Восточного экономического форума

Финальный день Восточного экономического форума прошел под знаком совершенствования.
Восточный экономический форум собрал представителей бизнес-элиты из 60 стран мира. Владимир Путин на пленарном заседании поблагодарил зарубежных участников за их интерес к региону. Развитие Дальнего Востока — государственный приоритет. Сюда вкладываются огромные средства.
По словам Путина, сейчас предметно рассматривается возможность строительства моста с материка на Сахалин, а, может, и дальше — в Японию, если страна Восходящего Солнца присоединится к проекту.
На форуме царит благожелательная атмосфера, лидеры стран по-доброму подшучивают друг над другом. Японский премьер пригласил в Токио президентов России и Монголии, но не просто так, а как обладателей черных поясов по дзюдо.
Также сегодня на форуме много говорили о северокорейской ядерной программе. Президент Южной Кореи настаивает на ужесточении санкций. Путин вспомнил историю переговоров с Северной Кореей.
Владимир Путин, президент РФ: «В 2005 году почти договорились, Пхеньян почти согласился начать сокращение ракетно-ядерной программы, но потом кто-то начал слишком многого требовать от корейцев, и ситуация деградировала до нынешнего состояния».
А японский премьер Абэ сегодня заявил, что если Северная Корея и дальше пойдет по выбранному пути, у нее «не будет светлого будущего». От баталий внешнеполитических — к делам спортивным. Путин и Абэ передали студентам Дальневосточного университета памятную капсулу с посланием к будущим поколениям, а также посетили международный юниорский турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
По словам Путина, сейчас предметно рассматривается возможность строительства моста с материка на Сахалин, а, может, и дальше — в Японию, если страна Восходящего Солнца присоединится к проекту.
На форуме царит благожелательная атмосфера, лидеры стран по-доброму подшучивают друг над другом. Японский премьер пригласил в Токио президентов России и Монголии, но не просто так, а как обладателей черных поясов по дзюдо.
Также сегодня на форуме много говорили о северокорейской ядерной программе. Президент Южной Кореи настаивает на ужесточении санкций. Путин вспомнил историю переговоров с Северной Кореей.
Владимир Путин, президент РФ: «В 2005 году почти договорились, Пхеньян почти согласился начать сокращение ракетно-ядерной программы, но потом кто-то начал слишком многого требовать от корейцев, и ситуация деградировала до нынешнего состояния».
А японский премьер Абэ сегодня заявил, что если Северная Корея и дальше пойдет по выбранному пути, у нее «не будет светлого будущего». От баталий внешнеполитических — к делам спортивным. Путин и Абэ передали студентам Дальневосточного университета памятную капсулу с посланием к будущим поколениям, а также посетили международный юниорский турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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