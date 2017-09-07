Путин с лидерами Японии и Монголии посетил турнир по дзюдо

Во Владивостоке началось строительство Международного центра дзюдо.
На торжественной церемонии присутствовали Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ, которые прибыли сразу после участия в Восточном экономическом форуме.
Президент России написал послание будущему поколению. Капсулу с текстом заложили в фундамент центра.
В это же время в городе проходил финал международных соревнований по дзюдо. Путин и Абэ отправились посмотреть на поединок. К ним присоединился глава Монголии, который тоже увлекается этим видом единоборств и даже занимался дзюдо профессионально.
Журналисты отметили, что все время схватки лидеры бурно обсуждали происходящее на татами.
Президент России написал послание будущему поколению. Капсулу с текстом заложили в фундамент центра.
В это же время в городе проходил финал международных соревнований по дзюдо. Путин и Абэ отправились посмотреть на поединок. К ним присоединился глава Монголии, который тоже увлекается этим видом единоборств и даже занимался дзюдо профессионально.
Журналисты отметили, что все время схватки лидеры бурно обсуждали происходящее на татами.
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