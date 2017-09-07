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  • 07.09, 18:55
    Путин с лидерами Японии и Монголии посетил турнир по дзюдо. Владивосток, Монголия, Путин, Япония, дзюдо, единоборства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин с лидерами Японии и Монголии посетил турнир по дзюдо

    Путин с лидерами Японии и Монголии посетил турнир по дзюдо

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    Путин с лидерами Японии и Монголии посетил турнир по дзюдо

    Путин с лидерами Японии и Монголии посетил турнир по дзюдо

    Путин с лидерами Японии и Монголии посетил турнир по дзюдо

      Во Владивостоке началось строительство Международного центра дзюдо.

      На торжественной церемонии присутствовали Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ, которые прибыли сразу после участия в Восточном экономическом форуме.

      Президент России написал послание будущему поколению. Капсулу с текстом заложили в фундамент центра.

      В это же время в городе проходил финал международных соревнований по дзюдо. Путин и Абэ отправились посмотреть на поединок. К ним присоединился глава Монголии, который тоже увлекается этим видом единоборств и даже занимался дзюдо профессионально.

      Журналисты отметили, что все время схватки лидеры бурно обсуждали происходящее на татами.

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