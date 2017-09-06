Отстранение России от Паралимпийских игр продлено

Россияне смогут участвовать в Паралимпийских играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом.
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Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Решение было озвучено в среду президентом МПК Филипом Крэйвеном на конгрессе в Абу-Даби. Причиной такого решения в МПК назвали невыполнение Россией двух требований: восстановление Российского антидопингового агентства, которое еще не признано на международном уровне, и признание выводов Ричарда Макларена.
Отстранение Паралимпийского комитета России фактически делает невозможным выступление российской сборной на Зимних играх в Южной Корее. Россиянам разрешили соревноваться под нейтральным флагом, если они успеют пройти отбор.
Отстранение Паралимпийского комитета России фактически делает невозможным выступление российской сборной на Зимних играх в Южной Корее. Россиянам разрешили соревноваться под нейтральным флагом, если они успеют пройти отбор.
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