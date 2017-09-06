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  • 06.09, 17:10
    Отстранение России от Паралимпийских игр продлено. Паралимпиада, допинг. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтстранение России от Паралимпийских игр продлено

    Отстранение России от Паралимпийских игр продлено

    2 комментария
    Отстранение России от Паралимпийских игр продлено

    Отстранение России от Паралимпийских игр продлено

    Отстранение России от Паралимпийских игр продлено
    • Фото Associated Press © 2017

      • Россияне смогут участвовать в Паралимпийских играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом.

      Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Решение было озвучено в среду президентом МПК Филипом Крэйвеном на конгрессе в Абу-Даби. Причиной такого решения в МПК назвали невыполнение Россией двух требований: восстановление Российского антидопингового агентства, которое еще не признано на международном уровне, и признание выводов Ричарда Макларена.

      Отстранение Паралимпийского комитета России фактически делает невозможным выступление российской сборной на Зимних играх в Южной Корее. Россиянам разрешили соревноваться под нейтральным флагом, если они успеют пройти отбор.

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