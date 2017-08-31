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  • 31.08, 18:55

    Определен новый руководитель Российского антидопингового агентства

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    Определен новый руководитель Российского антидопингового агентства

    Определен новый руководитель Российского антидопингового агентства

    Определен новый руководитель Российского антидопингового агентства
  • Фото: ТАСС

    • Учредители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердили кандидатуру Юрия Гануса на пост гендиректора организации.

    Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, которое состоялось в Москве, сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

    По его словам, главной задачей Гануса станет подготовка РУСАДА к аудиту со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который должен пройти в конце сентября, передает РИА Новости.

    В свою очередь двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила, что наблюдательный совет РУСАДА еще в начале недели практически единогласно поддержал кандидатуру Гануса на пост гендиректора, однако фамилия не разглашалась до решения учредителей. Также Исинбаева отметила, что у Гануса есть серьезный опыт антикризисной работы, сообщает ТАСС.

    Напомним, ВАДА в ноябре 2015 года после допингового скандала признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации. После этого было объявлено о глобальном преобразовании РУСАДА. Ожидается, что в ноябре совет учредителей ВАДА примет решение о том, восстанавливать ли российскую организацию в правах.

    Юрий Ганус — топ-менеджер и преподаватель. Работает в МГТУ имени Баумана и является членом совета директоров производственного объединения «Севмаш», имеет большой опыт работы на руководящих позициях.

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