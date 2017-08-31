Определен новый руководитель Российского антидопингового агентства

Учредители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердили кандидатуру Юрия Гануса на пост гендиректора организации.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, которое состоялось в Москве, сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
По его словам, главной задачей Гануса станет подготовка РУСАДА к аудиту со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который должен пройти в конце сентября, передает РИА Новости.
В свою очередь двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила, что наблюдательный совет РУСАДА еще в начале недели практически единогласно поддержал кандидатуру Гануса на пост гендиректора, однако фамилия не разглашалась до решения учредителей. Также Исинбаева отметила, что у Гануса есть серьезный опыт антикризисной работы, сообщает ТАСС.
Напомним, ВАДА в ноябре 2015 года после допингового скандала признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации. После этого было объявлено о глобальном преобразовании РУСАДА. Ожидается, что в ноябре совет учредителей ВАДА примет решение о том, восстанавливать ли российскую организацию в правах.
Юрий Ганус — топ-менеджер и преподаватель. Работает в МГТУ имени Баумана и является членом совета директоров производственного объединения «Севмаш», имеет большой опыт работы на руководящих позициях.
По его словам, главной задачей Гануса станет подготовка РУСАДА к аудиту со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который должен пройти в конце сентября, передает РИА Новости.
В свою очередь двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила, что наблюдательный совет РУСАДА еще в начале недели практически единогласно поддержал кандидатуру Гануса на пост гендиректора, однако фамилия не разглашалась до решения учредителей. Также Исинбаева отметила, что у Гануса есть серьезный опыт антикризисной работы, сообщает ТАСС.
Напомним, ВАДА в ноябре 2015 года после допингового скандала признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации. После этого было объявлено о глобальном преобразовании РУСАДА. Ожидается, что в ноябре совет учредителей ВАДА примет решение о том, восстанавливать ли российскую организацию в правах.
Юрий Ганус — топ-менеджер и преподаватель. Работает в МГТУ имени Баумана и является членом совета директоров производственного объединения «Севмаш», имеет большой опыт работы на руководящих позициях.
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