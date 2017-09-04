В Кремле прокомментировали отказ Макларена от обвинений в «государственном допинг-заговоре»

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен снял обвинения в государственном участии в системе употребления допинга российскими спортсменами.
О решении Макларена заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов. По его словам, об этом Макларен сообщил ему лично во время недавней встречи. На эту новость уже отреагировали в Кремле.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Если это (сообщения об отказе Макларена от обвинений — ред.) соответствует действительности, то это можно только приветствовать. Мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность, и, конечно, здесь можно только выразить удовлетворение, если это действительно так».
Доклад Макларена о допинге в российском спорте появился в 2016 году. На основании этого документа российских спортсменов отстранили от нескольких крупных соревнований.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Если это (сообщения об отказе Макларена от обвинений — ред.) соответствует действительности, то это можно только приветствовать. Мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность, и, конечно, здесь можно только выразить удовлетворение, если это действительно так».
Доклад Макларена о допинге в российском спорте появился в 2016 году. На основании этого документа российских спортсменов отстранили от нескольких крупных соревнований.
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