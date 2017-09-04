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  • 04.09, 22:47
    В Кремле прокомментировали отказ Макларена от обвинений в «государственном допинг-заговоре». допинг, Песков, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле прокомментировали отказ Макларена от обвинений в «государственном допинг-заговоре»

    В Кремле прокомментировали отказ Макларена от обвинений в «государственном допинг-заговоре»

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    В Кремле прокомментировали отказ Макларена от обвинений в «государственном допинг-заговоре»

    В Кремле прокомментировали отказ Макларена от обвинений в «государственном <nobr>допинг-заговоре»</nobr>

      Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен снял обвинения в государственном участии в системе употребления допинга российскими спортсменами.

      О решении Макларена заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов. По его словам, об этом Макларен сообщил ему лично во время недавней встречи. На эту новость уже отреагировали в Кремле.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Если это (сообщения об отказе Макларена от обвинений — ред.) соответствует действительности, то это можно только приветствовать. Мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность, и, конечно, здесь можно только выразить удовлетворение, если это действительно так».

      Доклад Макларена о допинге в российском спорте появился в 2016 году. На основании этого документа российских спортсменов отстранили от нескольких крупных соревнований.

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