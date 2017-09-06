Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум

Церемонию открытия III Восточного экономического форума провел
вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
На открытии Восточного экономического форума (ВЭФ), который уже в третий раз начал работу на острове Русский во Владивостоке, выступил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он рассказал, какая работа была проделана в регионе за год, прошедший с предыдущего форума.
Юрий Трутнев, вице-премьер, полпред президента в ДФО: «Мы уже в третий раз собираемся на Дальнем Востоке. Три года — это уже путь. Мы хотим сказать, что мы готовы сотрудничать. Мы будем добиваться того, чтобы каждый проект на Дальнем Востоке был успешен. Уже 51 новое предприятие работает, до конца года их станет 86. Мы хорошо понимаем, что конкуренция за инвестиции — это не застывший статичный процесс, для этого постоянно надо совершенствовать условия».
По словам Трутнева, за этот год на Дальнем Востоке были снижены тарифы на электроэнергию, введены электронные визы для граждан 18 стран, прибывающих в Свободный порт Владивосток. Кроме того, заработал механизм предоставления квот на вылов рыбы в обмен на инвестиции. Трутнев также сообщил, что гражданам РФ предоставлено 38 тысяч участков земли в рамках закона о «дальневосточном гектаре», цитирует «Интерфакс».
Известно уже и о подписании первых соглашений. Правительство Камчатского края и компания Siemens подписали соглашение о сотрудничестве и партнерских отношениях в сфере энергетики, здравоохранения, безопасности, пишет ТАСС.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский 6–7 сентября. Ожидается, что в этом году форум посетят порядка четырех тысяч человек из 55 стран. А накануне там уже состоялся ряд мероприятий в рамках предварительной программы форума.
Юрий Трутнев, вице-премьер, полпред президента в ДФО: «Мы уже в третий раз собираемся на Дальнем Востоке. Три года — это уже путь. Мы хотим сказать, что мы готовы сотрудничать. Мы будем добиваться того, чтобы каждый проект на Дальнем Востоке был успешен. Уже 51 новое предприятие работает, до конца года их станет 86. Мы хорошо понимаем, что конкуренция за инвестиции — это не застывший статичный процесс, для этого постоянно надо совершенствовать условия».
По словам Трутнева, за этот год на Дальнем Востоке были снижены тарифы на электроэнергию, введены электронные визы для граждан 18 стран, прибывающих в Свободный порт Владивосток. Кроме того, заработал механизм предоставления квот на вылов рыбы в обмен на инвестиции. Трутнев также сообщил, что гражданам РФ предоставлено 38 тысяч участков земли в рамках закона о «дальневосточном гектаре», цитирует «Интерфакс».
Известно уже и о подписании первых соглашений. Правительство Камчатского края и компания Siemens подписали соглашение о сотрудничестве и партнерских отношениях в сфере энергетики, здравоохранения, безопасности, пишет ТАСС.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский 6–7 сентября. Ожидается, что в этом году форум посетят порядка четырех тысяч человек из 55 стран. А накануне там уже состоялся ряд мероприятий в рамках предварительной программы форума.
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