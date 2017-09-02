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  • 02.09, 10:16
    Владивосток готовится принять около четырех тысяч гостей ВЭФ-2017. Владивосток, Дальний Восток, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладивосток готовится принять около четырех тысяч гостей ВЭФ-2017

    Владивосток готовится принять около четырех тысяч гостей ВЭФ-2017

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    Владивосток готовится принять около четырех тысяч гостей <nobr>ВЭФ-2017</nobr>

    Владивосток готовится принять около четырех тысяч гостей ВЭФ-2017

    Владивосток готовится принять около четырех тысяч гостей <nobr>ВЭФ-2017</nobr>

      Около 500 волонтеров будут помогать гостям III Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6–7 сентября. Подготовка к нему выходит на финишную прямую. Организаторы постарались учесть все нюансы и создать комфортную атмосферу. Для участников форума, а их ожидается около четырех тысяч, приготовили немало сюрпризов, а также грандиозную культурную программу.

      Свою помощь волонтеры экономического форума во Владивостоке готовы предложить любому иностранному гостю. Знание восточных языков было весомым преимуществом для молодых людей, которые прошли строгий отбор. Помочь с аккредитацией, не дать заблудиться в лабиринтах дискуссионных площадок и попытаться выполнить даже личные просьбы участников форума — все это не должно поставить в тупик прошедшего подготовку волонтера.

      Создать комфортную атмосферу непосредственно в дни форума — он пройдет 6 и 7 сентября в федеральном университете на острове Русский — стремятся сотрудники фонда «Росконгресс» — главного организатора деловых площадок крупного формата. Холлы учебных корпусов превращаются в выставочные центры, а студенческие аудитории — в кабинеты для переговоров и залы заседаний.

      Принять гостей готовы два десятка гостиниц приморской столицы. Номера для участников форума забронированы и в университетских отелях. Категории разные — вплоть до президентских люксов. Кто займёт такие апартаменты — информация секретная.

      Известно, что Владимир Путин на острове Русский встретится с главами Монголии и Южной Кореи, а также с японским премьер-министром и вице-премьером Китая.

      К форуму усиленно готовятся даже военные. В небе над бухтой фигуры высшего пилотажа репетируют истребители Су-35С. Университетская набережная накануне форума превратится в фестивальную улицу. Друг за другом здесь выставлены павильоны, представляющие девять дальневосточных регионов. Поиск потенциальных инвесторов заставил дизайнеров проявить фантазию. Сахалинская область представлена в образе гигантской рыбы, Магаданская — в виде золотого слитка, Камчатка завлекает гостей экзотикой — жилищем аборигенов.

      Информационная служба НТВ будет пристально следить за работой форума.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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