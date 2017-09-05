Во Владивосток съезжаются участники и гости Восточного экономического форума

Во Владивостоке все готово к Восточному экономическому форуму. Официально он откроется завтра. Ожидается, что в этом году форум посетят порядка четырех тысяч человек из 55 стран. По традиции в нем примет участие Владимир Путин. Президент выступит на пленарной сессии, которая посвящена созданию новой реальности на Дальнем Востоке.

Несмотря на дождь, открытие культурной программы Восточного форума прошло без заминок. В небо взмыли истребители и продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. После оглушительного воздушного шоу губернаторы дальневосточных регионов отправились на дегустацию. Сегодня для гостей форума на университетской набережной острова Русский заработал рыбный рынок. Глава Сахалина Олег Кожемяко выступил в роли кулинарного гида.



Специально к крупному международному событию на побережье бухты возвели фестивальную улицу. Выставочные павильоны созданы по уникальным дизайнерским проектам — каждый из них посвящен отдельному региону на Дальнем Востоке.



Так, визитной карточкой Сахалина стала гигантская рыба. Презентацию региона разместили внутри 20-метрового лосося.



Делегация из Якутии представила макет тепличного комплекса для выращивания овощей круглый год. Весьма актуально для республики, где зимой столбик термометра опускается ниже 40 градусов.



Строители павильона Амурской области, имитирующего фрагменты Албазинского острога, намекнули: после появления первого русского поселения на Амуре прошло три с половиной века, и теперь в этих краях возводят не деревянные стены, а целый космодром. Демонстрация автомата с космическим питанием — приятный бонус для любопытствующих.



Рядом с приморским павильоном в виде лотоса — интерактивная площадка «Камера! Стоп! Снято!». Посыл понятен — деньги можно и нужно вкладывать не только в развитие рыбохозяйственного комплекса, кораблестроение и золотодобычу, но и в киноискусство.



Фестивальную улицу уже окрестили ярмаркой возможностей Дальнего Востока. Как успешно развивать территорию в партнерстве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, обсуждали сегодня студенты и начинающие предприниматели на молодежной площадке Восточного форума. Привлечь больше инвестиций для территорий опережающего развития, стать резидентами свободного порта Владивосток, чтобы открыть новые предприятия, в конце концов выгодно освоить бесплатный дальневосточный гектар — молодым людям все это тоже интересно, и они готовы поделиться своими идеями с политиками, чиновниками и крупными бизнесменами.



Основная программа форума начнется уже завтра. Его участникам из двух десятков стран предстоит обсудить четыре тематических блока, которые включают в себя едва ли не все аспекты жизни на востоке России — от экономики до экологии. А главным событием форума станет пленарная сессия с участием российского президента Владимира Путина.



Подробнее о подготовке к Восточному экономическому форуму — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.