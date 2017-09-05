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  • 05.09, 13:55

    Стрельба в подмосковной Ивантеевке могла произойти из-за конфликта в школе

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    Стрельба в подмосковной Ивантеевке могла произойти <nobr>из-за</nobr> конфликта в школе

    Стрельба в подмосковной Ивантеевке могла произойти из-за конфликта в школе

    Стрельба в подмосковной Ивантеевке могла произойти <nobr>из-за</nobr> конфликта в школе

    Одной из причин стрельбы в школе в Ивантеевке мог стать конфликт нападавшего с одноклассниками или учительницей.

    Правоохранительные органы рассматривают конфликт с одноклассниками или учительницей как одну из причин нападения девятиклассника на учеников в подмосковной Ивантеевке.

    смотретьВ Подмосковье девятиклассник устроил стрельбу в школе: есть раненые
    В Подмосковье девятиклассник устроил стрельбу в школе: есть раненые
    Подросток, открывший огонь в классе и разбросавший дымовые шашки, задержан. В настоящее время с ним работают полицейские, передает ТАСС.

    В результате стрельбы пострадали трое учеников и учительница. Сообщается, что нападавший ударил учительницу кухонным топориком по голове. Раненая сейчас в реанимации.

    О подростке известно, что перед нападением он собирал информацию о массовых расстрелах в школах и даже взял себе в одной из социальных сетей имя Mike Klebold — так звали подростка, устроившего бойню в американской школе «Колумбайн».

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