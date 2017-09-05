Стрельба в подмосковной Ивантеевке могла произойти из-за конфликта в школе

Одной из причин стрельбы в школе в Ивантеевке мог стать конфликт нападавшего с одноклассниками или учительницей.
Правоохранительные органы рассматривают конфликт с одноклассниками или учительницей как одну из причин нападения девятиклассника на учеников в подмосковной Ивантеевке.
Подросток, открывший огонь в классе и разбросавший дымовые шашки, задержан. В настоящее время с ним работают полицейские, передает ТАСС.
В результате стрельбы пострадали трое учеников и учительница. Сообщается, что нападавший ударил учительницу кухонным топориком по голове. Раненая сейчас в реанимации.
О подростке известно, что перед нападением он собирал информацию о массовых расстрелах в школах и даже взял себе в одной из социальных сетей имя Mike Klebold — так звали подростка, устроившего бойню в американской школе «Колумбайн».
Подросток, открывший огонь в классе и разбросавший дымовые шашки, задержан. В настоящее время с ним работают полицейские, передает ТАСС.
В результате стрельбы пострадали трое учеников и учительница. Сообщается, что нападавший ударил учительницу кухонным топориком по голове. Раненая сейчас в реанимации.
О подростке известно, что перед нападением он собирал информацию о массовых расстрелах в школах и даже взял себе в одной из социальных сетей имя Mike Klebold — так звали подростка, устроившего бойню в американской школе «Колумбайн».
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