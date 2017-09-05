Стрельба в подмосковной школе: видео с места ЧП

Следователи работают в школе №1 подмосковной Ивантеевки, где девятиклассник устроил стрельбу.
Как сообщили в администрации школы, сегодня учебное учреждение работать не будет. Детей отпустили по домам.
Сам виновник ЧП уже задержан. Полицейские опрашивают его в присутствии родителей, передает ТАСС.
Напомним, сегодня утром школьник 2002 года рождения открыл огонь из пневматического оружия и разбросал дымовые шашки. В результате пострадали четыре человека — трое детей и учительница. По некоторым данным, школьники получили травмы, когда прыгали из окон.
Также СМИ сообщают, что открывший огонь девятиклассник ворвался в кабинет информатики с криком «Я пришел сюда сдохнуть!» и приказал школьникам сесть на пол. После этого подросток выстрелил учительнице в голову и в потолок. Женщина в реанимации.
Судя по странице нападавшего в соцсети «ВКонтакте», он является фанатом оружия и интересуется темой массовых расстрелов в школах. Более того, он взял себе ник Mike Klebold — использовав фамилию одного из подростков, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Тогда были убиты 15 человек.
Сам виновник ЧП уже задержан. Полицейские опрашивают его в присутствии родителей, передает ТАСС.
Напомним, сегодня утром школьник 2002 года рождения открыл огонь из пневматического оружия и разбросал дымовые шашки. В результате пострадали четыре человека — трое детей и учительница. По некоторым данным, школьники получили травмы, когда прыгали из окон.
Также СМИ сообщают, что открывший огонь девятиклассник ворвался в кабинет информатики с криком «Я пришел сюда сдохнуть!» и приказал школьникам сесть на пол. После этого подросток выстрелил учительнице в голову и в потолок. Женщина в реанимации.
Судя по странице нападавшего в соцсети «ВКонтакте», он является фанатом оружия и интересуется темой массовых расстрелов в школах. Более того, он взял себе ник Mike Klebold — использовав фамилию одного из подростков, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Тогда были убиты 15 человек.
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