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  • 05.09, 12:25
    В Подмосковье девятиклассник устроил стрельбу в школе: есть раненые. Московская область, нападения, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье девятиклассник устроил стрельбу в школе: есть раненые

    В Подмосковье девятиклассник устроил стрельбу в школе: есть раненые

    3 комментария
    В Подмосковье девятиклассник устроил стрельбу в школе: есть раненые

    В Подмосковье девятиклассник устроил стрельбу в школе: есть раненые

    В Подмосковье девятиклассник устроил стрельбу в школе: есть раненые

      В Ивантеевке полиция задержала вооруженного подростка, который разбросал на территории школы дымовые шашки и устроил стрельбу.

      Полиция эвакуировала детей из школы в подмосковной Ивантеевке после сообщения о минировании и пожаре. Как сообщил ТАСС очевидец, всех учащихся вывели из школы на спортивную площадку, здание было оцеплено полицией.

      По предварительным данным, вооруженный ученик 9-го класса напал на преподавателя и разбросал по школе дымовые шашки. Источник сообщил, что во время нападения перепуганные школьники прыгали из окон, некоторых после этого отвезли в больницу с переломами.

      ГУ МВД по Московской области: «По предварительной информации, сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся, 2002 года рождения, разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека госпитализированы».

      В числе пострадавших — учительница, которая сейчас находится в реанимации. Школьник ударил женщину молотком, передает «Интерфакс».

      Сейчас девятиклассник задержан, его допрашивают.

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