В Подмосковье девятиклассник устроил стрельбу в школе: есть раненые

В Ивантеевке полиция задержала вооруженного подростка, который разбросал на территории школы дымовые шашки и устроил стрельбу.
Полиция эвакуировала детей из школы в подмосковной Ивантеевке после сообщения о минировании и пожаре. Как сообщил ТАСС очевидец, всех учащихся вывели из школы на спортивную площадку, здание было оцеплено полицией.
По предварительным данным, вооруженный ученик 9-го класса напал на преподавателя и разбросал по школе дымовые шашки. Источник сообщил, что во время нападения перепуганные школьники прыгали из окон, некоторых после этого отвезли в больницу с переломами.
ГУ МВД по Московской области: «По предварительной информации, сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся, 2002 года рождения, разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека госпитализированы».
В числе пострадавших — учительница, которая сейчас находится в реанимации. Школьник ударил женщину молотком, передает «Интерфакс».
Сейчас девятиклассник задержан, его допрашивают.
По предварительным данным, вооруженный ученик 9-го класса напал на преподавателя и разбросал по школе дымовые шашки. Источник сообщил, что во время нападения перепуганные школьники прыгали из окон, некоторых после этого отвезли в больницу с переломами.
ГУ МВД по Московской области: «По предварительной информации, сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся, 2002 года рождения, разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека госпитализированы».
В числе пострадавших — учительница, которая сейчас находится в реанимации. Школьник ударил женщину молотком, передает «Интерфакс».
Сейчас девятиклассник задержан, его допрашивают.
Комментарии