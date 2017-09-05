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  • 05.09, 10:54

    Путин: домашний арест Серебренникова не означает, что он в чем-то виноват

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    Путин: домашний арест Серебренникова не означает, что он в <nobr>чем-то</nobr> виноват

    Путин: домашний арест Серебренникова не означает, что он в чем-то виноват

    Путин: домашний арест Серебренникова не означает, что он в <nobr>чем-то</nobr> виноват

    Президент России прокомментировал дело режиссера Кирилла Серебренникова.

    Уголовное дело о расходовании бюджетных средств в отношении режиссера Кирилла Серебренникова не означает ограничения его творческой деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Владимир Путин, президент РФ: «Серебренников получал государственные средства — это говорит о том, что никакой цензуры или давления не было. Ему бы не давали государственных денег, если бы хотели ограничить его творческую деятельность. Вопрос со стороны следствия только в законности расходования бюджетных средств. Если вы посмотрите финансирование по линии правительства — это где-то 300 млн рублей. А по линии правительства Москвы — где-то 700 млн за два-три года».

    Несмотря на то, что Серебренников находится под домашним арестом, говорить о его вине можно будет лишь после решения суда, отметил президент.

    Владимир Путин: «Несмотря на то, что он находится под домашним арестом, это не значит, что он в чем-то виноват. Виноват он или нет, может определить только суд».

    смотретьСеребренникова привезли в квартиру на Пречистенке
    Серебренникова привезли в квартиру на Пречистенке
    Кирилл Серебренников и еще несколько коллег российского режиссера обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Генпродюсер Алексей Малобродский и экс-бухгалтер «Седьмой студии» находятся под арестом. Бывший гендиректор Юрий Итин и Серебренников — под домашним арестом. Вину не признает никто из обвиняемых, кроме бухгалтера Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

    Накануне Мосгорсуд признал законным домашний арест Кирилла Серебренникова, но разрешил режиссеру ежедневные прогулки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о политической подоплеке в деле режиссера Кирилла Серебренникова и подчеркнул, что российское государство активно поддерживает культуру. «Но государственные деньги требуют учета», — добавил официальный представитель Кремля.

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