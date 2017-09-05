Северная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны

Северокорейские военные приступили к транспортировке межконтинентальной баллистической ракеты к западному побережью КНДР.
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Об этом сообщает Asia Business Daily со ссылкой на данные разведки Южной Кореи. По информации издания, к западному побережью КНДР военные перемещают одну межконтинентальную баллистическую ракету на передвижной пусковой установке. Ракета создана военным институтом, специализирующимся на МБР.
В разведке Южной Кореи считают, что пуск МБР может быть приурочен к отмечаемой 9 сентября годовщине образования КНДР.
Ранее Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету.
В разведке Южной Кореи считают, что пуск МБР может быть приурочен к отмечаемой 9 сентября годовщине образования КНДР.
Ранее Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету.
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