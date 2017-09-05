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  • 05.09, 09:23
    Северная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны. Северная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСеверная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны

    Северная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны

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    Северная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны

    Северная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны

    Северная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны
    • Фото Reuters © 2017

      • Северокорейские военные приступили к транспортировке межконтинентальной баллистической ракеты к западному побережью КНДР.

      Об этом сообщает Asia Business Daily со ссылкой на данные разведки Южной Кореи. По информации издания, к западному побережью КНДР военные перемещают одну межконтинентальную баллистическую ракету на передвижной пусковой установке. Ракета создана военным институтом, специализирующимся на МБР.

      В разведке Южной Кореи считают, что пуск МБР может быть приурочен к отмечаемой 9 сентября годовщине образования КНДР.

      Ранее Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету.

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