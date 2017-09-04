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  • 04.09, 12:10

    Российским добытчикам криптовалют готовят скидки на электроэнергию

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    Российским добытчикам криптовалют готовят скидки на электроэнергию

    Российским добытчикам криптовалют готовят скидки на электроэнергию

    Владельцы ферм для добычи криптовалюты могут получить льготы на электроэнергию. Соответствующий пилотный проект разрабатывает Институт развития Интернета (ИРИ).

    О необходимости не только легализовать цифровую валюту в России, но и создать максимально благоприятные условия для работы майнеров заявили в Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна. О ее создании недавно объявил глава ИРИ, советник президента России Герман Клименко.

    По информации газеты «Известия», пилотный проект по предоставлению льгот на электроэнергию владельцам ферм для добычи криптовалюты планируется запустить в одном из регионов России.

    Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин уверен, что эффективное решение этой задачи позволит вывести Россию в лидеры по добыче криптовалют.

    Арсений Щельцин: «Это, с одной стороны, значительно увеличит объем виртуальных средств в стране, а с другой — приведет к появлению блокчейн-инфраструктуры: упростит внедрение соответствующих инструментов в сфере верификации трансакций, верификации личности, документооборота, защиты авторских прав, устранит посредников в товарно-сырьевых операциях, при покупке недвижимости».

    Электроэнергия является самым дорогостоящим ресурсом в сфере цифровых денег. Для обслуживания ферм, состоящих из набора мощных видеокарт, нужны охлаждающие установки, которые требует больших затрат электроэнергии. Так, например, самая большая ферма криптовалюты в России требует не менее 6,4 млн рублей в месяц.

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