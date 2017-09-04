Российским добытчикам криптовалют готовят скидки на электроэнергию

Владельцы ферм для добычи криптовалюты могут получить льготы на электроэнергию. Соответствующий пилотный проект разрабатывает Институт развития Интернета (ИРИ).
О необходимости не только легализовать цифровую валюту в России, но и создать максимально благоприятные условия для работы майнеров заявили в Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна. О ее создании недавно объявил глава ИРИ, советник президента России Герман Клименко.
По информации газеты «Известия», пилотный проект по предоставлению льгот на электроэнергию владельцам ферм для добычи криптовалюты планируется запустить в одном из регионов России.
Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин уверен, что эффективное решение этой задачи позволит вывести Россию в лидеры по добыче криптовалют.
Арсений Щельцин: «Это, с одной стороны, значительно увеличит объем виртуальных средств в стране, а с другой — приведет к появлению блокчейн-инфраструктуры: упростит внедрение соответствующих инструментов в сфере верификации трансакций, верификации личности, документооборота, защиты авторских прав, устранит посредников в товарно-сырьевых операциях, при покупке недвижимости».
Электроэнергия является самым дорогостоящим ресурсом в сфере цифровых денег. Для обслуживания ферм, состоящих из набора мощных видеокарт, нужны охлаждающие установки, которые требует больших затрат электроэнергии. Так, например, самая большая ферма криптовалюты в России требует не менее 6,4 млн рублей в месяц.
По информации газеты «Известия», пилотный проект по предоставлению льгот на электроэнергию владельцам ферм для добычи криптовалюты планируется запустить в одном из регионов России.
Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин уверен, что эффективное решение этой задачи позволит вывести Россию в лидеры по добыче криптовалют.
Арсений Щельцин: «Это, с одной стороны, значительно увеличит объем виртуальных средств в стране, а с другой — приведет к появлению блокчейн-инфраструктуры: упростит внедрение соответствующих инструментов в сфере верификации трансакций, верификации личности, документооборота, защиты авторских прав, устранит посредников в товарно-сырьевых операциях, при покупке недвижимости».
Электроэнергия является самым дорогостоящим ресурсом в сфере цифровых денег. Для обслуживания ферм, состоящих из набора мощных видеокарт, нужны охлаждающие установки, которые требует больших затрат электроэнергии. Так, например, самая большая ферма криптовалюты в России требует не менее 6,4 млн рублей в месяц.
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