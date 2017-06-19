Майор Соколов. Игра без правил
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Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 20:29
    В России возник дефицит видеокарт из-за подорожания биткоинов. Интернет, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В России возник дефицит видеокарт из-за подорожания биткоинов

    1 комментарий

    В России возник дефицит видеокарт из-за подорожания биткоинов

    В России возник дефицит видеокарт <nobr>из-за</nobr> подорожания биткоинов

      В России возник острый дефицит видеокарт для компьютеров. Причина тому — взрывное подорожание биткоина. Добывают криптовалюты — или «майнят» — как раз на мощных видеокартах.

      Сотрудники магазинов рассказывают газете «Ведомости»: те видеокарты, что стоили весной 16–18 тысяч, сейчас стоят больше 30.

      С конца марта курс биткоина к доллару вырос почти в три раза, поэтому добыча биткоинов кажется заманчивой возможностью разбогатеть. Но интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, который участвует в производстве специальных серверов, спешит разочаровать: для этого надо обладать специальным серверным оборудованием. Мариничев говорит, что подходящий сервер будет стоить 120–160 тысяч рублей, но чтобы надеяться хоть на какие-то прибыли, надо объединяться с другими добытчиками криптовалют.

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