В России возник дефицит видеокарт из-за подорожания биткоинов

В России возник острый дефицит видеокарт для компьютеров. Причина тому — взрывное подорожание биткоина. Добывают криптовалюты — или «майнят» — как раз на мощных видеокартах.
Сотрудники магазинов рассказывают газете «Ведомости»: те видеокарты, что стоили весной 16–18 тысяч, сейчас стоят больше 30.
С конца марта курс биткоина к доллару вырос почти в три раза, поэтому добыча биткоинов кажется заманчивой возможностью разбогатеть. Но интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, который участвует в производстве специальных серверов, спешит разочаровать: для этого надо обладать специальным серверным оборудованием. Мариничев говорит, что подходящий сервер будет стоить 120–160 тысяч рублей, но чтобы надеяться хоть на какие-то прибыли, надо объединяться с другими добытчиками криптовалют.
С конца марта курс биткоина к доллару вырос почти в три раза, поэтому добыча биткоинов кажется заманчивой возможностью разбогатеть. Но интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, который участвует в производстве специальных серверов, спешит разочаровать: для этого надо обладать специальным серверным оборудованием. Мариничев говорит, что подходящий сервер будет стоить 120–160 тысяч рублей, но чтобы надеяться хоть на какие-то прибыли, надо объединяться с другими добытчиками криптовалют.
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