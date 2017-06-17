Деньги из воздуха: реально ли разбогатеть на виртуальной валюте

Смысл и суть биткоинов — так называемой криптовалюты — пытаются постичь и простые работяги, и маститые экономисты. Но ни те, ни другие не могут дать ответ на вопрос, почему эта электронная валюта растет как на дрожжах и, кажется, не зависит ни от мировых кризисов, ни от геополитических конфликтов.
За 7 лет курс биткоина вырос в 4500 раз. То есть, переведя в июне 2010 года скромную заначку в 10 000 рублей не в доллары или евро, а в криптовалюту, сегодня можно было бы заработать 88 миллионов рублей.
Что если правы аналитики серьезного финансового агентства Bloomberg, которые предполагают, что за цифровой валютой — будущее? Или наоборот, что если все это грандиозное мошенничество, самая настоящая финансовая пирамида, которая рано или поздно обязательно рухнет? Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин попробовал разобраться.
Многие считают, что валютная корзина настоящего с долларами, рублями и евро уходит в прошлое, а будущее — за корзиной виртуальной криптовалюты. Биткоин — самая первая и известная из них — стоит уже 2500 долларов за единицу.
Юрий Емшанов одним из первых в стране начал скупать эту непонятную субстанцию и хорошо на этом заработал.
Юрий Емшанов, генеральный директор компании CoinFox Ltd.: «Это распространенное мнение, что за электронными деньгами ничего не стоит. Но задайте себе вопрос: что стоит за обычными деньгами, к которым мы привыкли? Что стоит за долларом? Все же примерно понимают, какой долг у Америки. Кто контролирует выпуск долларов? Это даже не государство — это Федеральная резервная система».
Не подкрепленная ничем денежная единица удобна в расчетах, не нуждается в банковском обслуживании, продолжает дорожать и становится популярнее по всему миру.
Экономист Михаил Беляев не скрывает: уж очень этот взрывной рост напоминает другое популярное явление из начала 90-х — МММ. Как ни крути, люди вкладывают в них деньги вполне себе реальные, а вдруг на этом просто кто-то спекулирует, как было в истории с помешательством на луковицах тюльпанов в Голландии?
Михаил Беляев, кандидат экономических наук: «Они стали модными, они стали якобы дорогими, а потом они стали стоить столько, что за одну луковицу можно было купить целый дом в Голландии. Что произошло — массовые крахи, разорения».
Подробности и истории владельцев биткоинов — в репортаже.
Что если правы аналитики серьезного финансового агентства Bloomberg, которые предполагают, что за цифровой валютой — будущее? Или наоборот, что если все это грандиозное мошенничество, самая настоящая финансовая пирамида, которая рано или поздно обязательно рухнет? Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин попробовал разобраться.
Многие считают, что валютная корзина настоящего с долларами, рублями и евро уходит в прошлое, а будущее — за корзиной виртуальной криптовалюты. Биткоин — самая первая и известная из них — стоит уже 2500 долларов за единицу.
Юрий Емшанов одним из первых в стране начал скупать эту непонятную субстанцию и хорошо на этом заработал.
Юрий Емшанов, генеральный директор компании CoinFox Ltd.: «Это распространенное мнение, что за электронными деньгами ничего не стоит. Но задайте себе вопрос: что стоит за обычными деньгами, к которым мы привыкли? Что стоит за долларом? Все же примерно понимают, какой долг у Америки. Кто контролирует выпуск долларов? Это даже не государство — это Федеральная резервная система».
Не подкрепленная ничем денежная единица удобна в расчетах, не нуждается в банковском обслуживании, продолжает дорожать и становится популярнее по всему миру.
Экономист Михаил Беляев не скрывает: уж очень этот взрывной рост напоминает другое популярное явление из начала 90-х — МММ. Как ни крути, люди вкладывают в них деньги вполне себе реальные, а вдруг на этом просто кто-то спекулирует, как было в истории с помешательством на луковицах тюльпанов в Голландии?
Михаил Беляев, кандидат экономических наук: «Они стали модными, они стали якобы дорогими, а потом они стали стоить столько, что за одну луковицу можно было купить целый дом в Голландии. Что произошло — массовые крахи, разорения».
Подробности и истории владельцев биткоинов — в репортаже.
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