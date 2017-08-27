Цифровая лихорадка XXI века: за счет чего блокчейн и биткоин покоряют мир

Майнинг — новое слово и новая мода, которая увлекла всех. Спрос на специалистов по работе с криптовалютами вырос в 20 раз. Десять тысяч запросов в месяц на специалистов по блокчейну. Майнят все.
Биткоин — первая и на сегодня самая популярная из существующих криптовалют. Их количество уже приближается к 1000. По сути, это цифровые деньги, которые добываются с помощью использования компьютеров, производящих сложнейшие вычислительные операции. Эти компьютеры объединены в единую сеть, работу которой необходимо постоянно поддерживать. Собственно, за это самые активные участники сети и получают свою цифровую прибыль. Большинство же в охоте за криптовалютой пытается заработать на росте курса. В 2008 году цена биткоина была меньше цента, в 2013м — чуть больше 10 долларов, а сейчас один биткоин стоит 4500 долларов.
Сегодняшний ажиотаж вокруг биткоина напоминает истории финансовых пирамид с миллионами «вкладчиков». Поверив в большие проценты, скорую прибыль и колоссальные бонусы, люди сами отдавали свои деньги в руки мошенников.
Майнеров с каждым днем все больше. Они создают свои фермы для майнинга в квартирах, гаражах и арендованных ангарах, вливаясь в команду строителей огромного виртуального завода, который работает по своим законам и непонятно до какого времени.
Гонка за длинным биткоином требует немалых вложений. Операции с биткоинами и другими цифровыми деньгами требуют обработки гигантских файлов, а для этого нужны мощные компьютеры с самыми лучшими видеокартами или специальными чипами. Даже простейшая ферма — дома на балконе — обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Майнинг по-взрослому требует миллионов. Плюс постоянные затраты на электроэнергию — а сжигает все это оборудование немало. Получается, что по-настоящему зарабатывать на криптовалютной бирже могут лишь крупные игроки — так называемые промышленные майнеры — те, у кого самое новое и мощное оборудование.
Сергей Елин, управляющий партнер аудиторской консалтинговой компании: «Фактор, который создает популярность биткоина и определяет его спрос, — это ажиотаж. Ажиотаж в тех же СМИ, ажиотаж, подогреваемый посредниками, которые зарабатывают на комиссии от данных транзакций. Все вместе это создает повышенный спрос. Но нужно помнить, что тот же ажиотаж, как правило, заканчивается провалом, обвалом. Биткоин сейчас — да, лидер, номер один, но завтра все может поменяться. Завтра какой-нибудь игрок может выпустить свою криптовалюту и, возможно, этот продукт обойдет биткоин, и, соответственно, этот финансовый пузырь может лопнуть».
Несмотря на подобные опасения, некоторые эксперты уже назвали биткоин цифровым золотом и сравнили сегодняшний ажиотаж вокруг него с золотой лихорадкой, результаты которой для большинства охотников за удачей оказались печальными: золотую жилу нашли немногие, а по-настоящему обогатились те, кто продавал золотоискателям кирки и тележки. Производители и поставщики оборудования для майнинга тоже неплохо зарабатывают на охотниках за криптовалютой.
Как и золото, биткоин добывают. Чтобы получить цифровую руду, нужно подобрать цифровой код. Как только это случилось, в сети появляется новая монета — каждые 10 минут регистрируется 12,5 новых биткоинов. Программисты-добытчики за проведение этих операций получают вознаграждение биткоинами — как шахтеры зарплату на руднике.
Специалистов привлекает не сама криптовалюта, а принципы и алгоритмы для работы с ней. Так называемый блокчейн — база данных, хранящаяся одновременно на всех компьютерах в сети. В отличие от единого сервера, который может подвергнуться хакерской атаке, она является практически неуязвимой и позволяет значительно ускорить и удешевить все операции, причем проводя их напрямую — минуя посредников.
Сергей Горьков, председатель «Внешэкономбанка»: «Понимаете, это выгодно не только для государства, банковской системы, отдельного банка, отдельного гражданина — это выгодно для всех участников. Потому что в этой технологии заложено много аспектов: во-первых, это распределенность, во-вторых, неизменность, в-третьих, это скорость. То есть фактически данные нельзя подделать. Если совершена какая-нибудь сделка, то она всегда будет совершена, ее нельзя изменить».
В Госдуме уже обсуждали возможные поправки в законодательство, позволяющие использовать цифровую платежную систему для проведения финансовых сделок. Эксперты предсказывают, что к 2025 году технология блокчейн станет неотъемлемой частью мирового капитала. Доживет ли до этого сам биткоин — большой вопрос.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Александра Коневича.
Сегодняшний ажиотаж вокруг биткоина напоминает истории финансовых пирамид с миллионами «вкладчиков». Поверив в большие проценты, скорую прибыль и колоссальные бонусы, люди сами отдавали свои деньги в руки мошенников.
Майнеров с каждым днем все больше. Они создают свои фермы для майнинга в квартирах, гаражах и арендованных ангарах, вливаясь в команду строителей огромного виртуального завода, который работает по своим законам и непонятно до какого времени.
Гонка за длинным биткоином требует немалых вложений. Операции с биткоинами и другими цифровыми деньгами требуют обработки гигантских файлов, а для этого нужны мощные компьютеры с самыми лучшими видеокартами или специальными чипами. Даже простейшая ферма — дома на балконе — обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Майнинг по-взрослому требует миллионов. Плюс постоянные затраты на электроэнергию — а сжигает все это оборудование немало. Получается, что по-настоящему зарабатывать на криптовалютной бирже могут лишь крупные игроки — так называемые промышленные майнеры — те, у кого самое новое и мощное оборудование.
Сергей Елин, управляющий партнер аудиторской консалтинговой компании: «Фактор, который создает популярность биткоина и определяет его спрос, — это ажиотаж. Ажиотаж в тех же СМИ, ажиотаж, подогреваемый посредниками, которые зарабатывают на комиссии от данных транзакций. Все вместе это создает повышенный спрос. Но нужно помнить, что тот же ажиотаж, как правило, заканчивается провалом, обвалом. Биткоин сейчас — да, лидер, номер один, но завтра все может поменяться. Завтра какой-нибудь игрок может выпустить свою криптовалюту и, возможно, этот продукт обойдет биткоин, и, соответственно, этот финансовый пузырь может лопнуть».
Несмотря на подобные опасения, некоторые эксперты уже назвали биткоин цифровым золотом и сравнили сегодняшний ажиотаж вокруг него с золотой лихорадкой, результаты которой для большинства охотников за удачей оказались печальными: золотую жилу нашли немногие, а по-настоящему обогатились те, кто продавал золотоискателям кирки и тележки. Производители и поставщики оборудования для майнинга тоже неплохо зарабатывают на охотниках за криптовалютой.
Как и золото, биткоин добывают. Чтобы получить цифровую руду, нужно подобрать цифровой код. Как только это случилось, в сети появляется новая монета — каждые 10 минут регистрируется 12,5 новых биткоинов. Программисты-добытчики за проведение этих операций получают вознаграждение биткоинами — как шахтеры зарплату на руднике.
Специалистов привлекает не сама криптовалюта, а принципы и алгоритмы для работы с ней. Так называемый блокчейн — база данных, хранящаяся одновременно на всех компьютерах в сети. В отличие от единого сервера, который может подвергнуться хакерской атаке, она является практически неуязвимой и позволяет значительно ускорить и удешевить все операции, причем проводя их напрямую — минуя посредников.
Сергей Горьков, председатель «Внешэкономбанка»: «Понимаете, это выгодно не только для государства, банковской системы, отдельного банка, отдельного гражданина — это выгодно для всех участников. Потому что в этой технологии заложено много аспектов: во-первых, это распределенность, во-вторых, неизменность, в-третьих, это скорость. То есть фактически данные нельзя подделать. Если совершена какая-нибудь сделка, то она всегда будет совершена, ее нельзя изменить».
В Госдуме уже обсуждали возможные поправки в законодательство, позволяющие использовать цифровую платежную систему для проведения финансовых сделок. Эксперты предсказывают, что к 2025 году технология блокчейн станет неотъемлемой частью мирового капитала. Доживет ли до этого сам биткоин — большой вопрос.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Александра Коневича.
Комментарии