Москва обвинила США в государственном хулиганстве

Действия Вашингтона в отношении российских дипломатических объектов являются государственным хулиганством. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Дипломат назвал возмутительными обыски генконсульства РФ в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и отделения торгпредства в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
Сергей Рябков: «Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием в своей политике, утверждая, что это осмотры, инспекции. Нет, это обыски».
Замглавы МИД отметил, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб США все еще остаются в здании генконсульства в Сан-Франциско. По словам Рябкова, ранее ведомство не сталкивалось со столь вызывающими посягательствами на фундаментальные нормы международного права.
Сергей Рябков: «Кого-то в прежние годы называли государственными спонсорами терроризма. Я склонен назвать происходящее государственным хулиганством».
Рябков подчеркнул, что Москва не будет спешить с ответными действиями. По его словам, при столкновении с хулиганами в принципе трудно определиться с ответной реакцией. Однако эту реакцию он пообещал найти.
Сергей Рябков: «Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием в своей политике, утверждая, что это осмотры, инспекции. Нет, это обыски».
Замглавы МИД отметил, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб США все еще остаются в здании генконсульства в Сан-Франциско. По словам Рябкова, ранее ведомство не сталкивалось со столь вызывающими посягательствами на фундаментальные нормы международного права.
Сергей Рябков: «Кого-то в прежние годы называли государственными спонсорами терроризма. Я склонен назвать происходящее государственным хулиганством».
Рябков подчеркнул, что Москва не будет спешить с ответными действиями. По его словам, при столкновении с хулиганами в принципе трудно определиться с ответной реакцией. Однако эту реакцию он пообещал найти.
Комментарии