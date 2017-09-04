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  • 04.09, 12:11

    Москва обвинила США в государственном хулиганстве

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости
    Москва обвинила США в государственном хулиганстве

    Москва обвинила США в государственном хулиганстве

    Москва обвинила США в государственном хулиганстве
  • Фото РИА Новости

    • Действия Вашингтона в отношении российских дипломатических объектов являются государственным хулиганством. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Дипломат назвал возмутительными обыски генконсульства РФ в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и отделения торгпредства в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

    Сергей Рябков: «Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием в своей политике, утверждая, что это осмотры, инспекции. Нет, это обыски».

    Замглавы МИД отметил, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб США все еще остаются в здании генконсульства в Сан-Франциско. По словам Рябкова, ранее ведомство не сталкивалось со столь вызывающими посягательствами на фундаментальные нормы международного права.

    Сергей Рябков: «Кого-то в прежние годы называли государственными спонсорами терроризма. Я склонен назвать происходящее государственным хулиганством».

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    Рябков подчеркнул, что Москва не будет спешить с ответными действиями. По его словам, при столкновении с хулиганами в принципе трудно определиться с ответной реакцией. Однако эту реакцию он пообещал найти.

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