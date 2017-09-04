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  • 04.09, 10:40
    Девочки-подростки сняли на видео избиение сверстницы в Якутии. Следственный комитет, Якутия, дети и подростки, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДевочки-подростки сняли на видео избиение сверстницы в Якутии

    Девочки-подростки сняли на видео избиение сверстницы в Якутии

    1 комментарий
    <nobr>Девочки-подростки</nobr> сняли на видео избиение сверстницы в Якутии

    Девочки-подростки сняли на видео избиение сверстницы в Якутии

    <nobr>Девочки-подростки</nobr> сняли на видео избиение сверстницы в Якутии

      Новый случай избиения подростками произошел в Якутии. На этот раз отличились девочки.

      Школьницы вывели в безлюдное место сверстницу и стали ее избивать. Агрессивные подростки пинали свою жертву ногами, заставляли встать на колени и просить прощение. Происходящее, как это часто бывает в подобных случаях, снимали на видео. Запись с нецензурными выражениями выложили в социальные сети.

      СМИ выяснили, что инцидент произошел в детском лагере в Вилюйске. После появления видео Вилюйский межрайонный следственный отдел сообщил о проведении проверки, передает РИА Новости.

      Представитель СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия): «Видео было размещено в социальной сети Instagram, на нем девушки несовершеннолетние издеваются над своей ровесницей, процессуальную проверку проведет Вилюйский межрайонный следственный отдел, срок проверки — 10 дней, но, думаю, он будет продлен».

      Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении молодых людей, которые ради развлечения избивали прохожих, а после выкладывали видео в соцсети. Хулиганами оказались подростки из Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Юношей задержали.

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