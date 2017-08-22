Подростки-садисты из Петербурга снимают на видео свои «подвиги» и выкладывают в Сеть

Юные жители одного из районов
Санкт-Петербурга создали группу в соцсети «ВКонтакте», куда выкладывают видео со своим участием: подростки избивают сверстников и пожилых людей, крушат детские площадки, а также позируют перед камерой с оружием.
На одном из роликов подросток одним ударом в лицо валит с ног пожилого мужчину. На другом — группа несовершеннолетних под призыв «Давайте, работаем!» ломает детскую площадку. В следующем видео молодые люди издеваются над сверстником и избивают его.
Тревогу в соцсети забили жители Санкт-Петербурга. В паблике «Ладожская рулит!» появился призыв, в котором просят откликнуться тех, кто располагает какой-либо информацией о юных хулиганах.
«Ладожская рулит!»: «Малолетки из нашего района создали группу в „ВКонтакте“, они снимают на видео, как избивают сверстников и даже взрослых людей, потом выкладывают это в свою группу. У одного пневматический пистолет, из которого он стреляет по людям. Другой закидывал камнями одну из матерей потерпевшего. Также они крушат детские площадки».
Тревогу в соцсети забили жители Санкт-Петербурга. В паблике «Ладожская рулит!» появился призыв, в котором просят откликнуться тех, кто располагает какой-либо информацией о юных хулиганах.
«Ладожская рулит!»: «Малолетки из нашего района создали группу в „ВКонтакте“, они снимают на видео, как избивают сверстников и даже взрослых людей, потом выкладывают это в свою группу. У одного пневматический пистолет, из которого он стреляет по людям. Другой закидывал камнями одну из матерей потерпевшего. Также они крушат детские площадки».
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