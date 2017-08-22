Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.08, 22:56
    Подростки-садисты из Петербурга снимают на видео свои «подвиги» и выкладывают в Сеть. дети и подростки, драки и избиения, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодростки-садисты из Петербурга снимают на видео свои «подвиги» и выкладывают в Сеть

    Подростки-садисты из Петербурга снимают на видео свои «подвиги» и выкладывают в Сеть

    5 комментариев
    <nobr>Подростки-садисты</nobr> из Петербурга снимают на видео свои «подвиги» и выкладывают в Сеть

    Подростки-садисты из Петербурга снимают на видео свои «подвиги» и выкладывают в Сеть

    <nobr>Подростки-садисты</nobr> из Петербурга снимают на видео свои «подвиги» и выкладывают в Сеть

      Юные жители одного из районов Санкт-Петербурга создали группу в соцсети «ВКонтакте», куда выкладывают видео со своим участием: подростки избивают сверстников и пожилых людей, крушат детские площадки, а также позируют перед камерой с оружием.

      На одном из роликов подросток одним ударом в лицо валит с ног пожилого мужчину. На другом — группа несовершеннолетних под призыв «Давайте, работаем!» ломает детскую площадку. В следующем видео молодые люди издеваются над сверстником и избивают его.

      Тревогу в соцсети забили жители Санкт-Петербурга. В паблике «Ладожская рулит!» появился призыв, в котором просят откликнуться тех, кто располагает какой-либо информацией о юных хулиганах.

      «Ладожская рулит!»: «Малолетки из нашего района создали группу в „ВКонтакте“, они снимают на видео, как избивают сверстников и даже взрослых людей, потом выкладывают это в свою группу. У одного пневматический пистолет, из которого он стреляет по людям. Другой закидывал камнями одну из матерей потерпевшего. Также они крушат детские площадки».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru