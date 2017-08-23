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  • 23.08, 20:51
    Петербургская полиция задержала подростков-изуверов с Ржевки. Санкт-Петербург, дети и подростки, драки и избиения, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургская полиция задержала подростков-изуверов с Ржевки

    Петербургская полиция задержала подростков-изуверов с Ржевки

    9 комментариев
    Петербургская полиция задержала <nobr>подростков-изуверов</nobr> с Ржевки

    Петербургская полиция задержала подростков-изуверов с Ржевки

    Петербургская полиция задержала <nobr>подростков-изуверов</nobr> с Ржевки

      Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении молодых людей, которые ради развлечения избивали прохожих, а после выкладывали видео в соцсети.

      В отношении четверых задержанных школьников возбуждено уголовное дело. Шокирующие ролики с участием подростков поразили даже бывалых пользователей Интернета. Подростки из Красногвардейского района создали группу в «ВКонтакте», куда выкладывали видео со своим участием. На кадрах запечатлено, как агрессивные дети избивают не только сверстников, но и пенсионеров, крушат детские площадки и позируют перед камерой с травматическим оружием.

      смотретьПолиция Петербурга ищет школьников, для развлечения избивавших прохожих
      Полиция Петербурга ищет школьников, для развлечения избивавших прохожих
      Все эти действия школьники сопровождают нецензурной бранью, не обращая внимания на окрики горожан. Узнав о существовании группы юных вандалов, сами пользователи Сети собрали данные о профилях подростков и привлекли внимание стражей порядка.

      Сергей Васильев      , активист: «Я сразу сохранил видео на жесткий диск, сделал скриншоты всех их страниц, создал пост. Данная кампания держит в страхе всю школу. Это далеко не всё, что они делают».

      Когда слава о несовершеннолетних хулиганах вышла далеко за рамки закрытой группы, подростки поспешили удалить ролики из скандального сообщества. Их количество исчислялось десятками. Правда, возмущенные пользователи успели сохранить видео драк и погромов, чтобы передать улики в полицию.

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