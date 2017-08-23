Петербургская полиция задержала подростков-изуверов с Ржевки

Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении молодых людей, которые ради развлечения избивали прохожих, а после выкладывали видео в соцсети.
В отношении четверых задержанных школьников возбуждено уголовное дело. Шокирующие ролики с участием подростков поразили даже бывалых пользователей Интернета. Подростки из Красногвардейского района создали группу в «ВКонтакте», куда выкладывали видео со своим участием. На кадрах запечатлено, как агрессивные дети избивают не только сверстников, но и пенсионеров, крушат детские площадки и позируют перед камерой с травматическим оружием.
Все эти действия школьники сопровождают нецензурной бранью, не обращая внимания на окрики горожан. Узнав о существовании группы юных вандалов, сами пользователи Сети собрали данные о профилях подростков и привлекли внимание стражей порядка.
Сергей Васильев, активист: «Я сразу сохранил видео на жесткий диск, сделал скриншоты всех их страниц, создал пост. Данная кампания держит в страхе всю школу. Это далеко не всё, что они делают».
Когда слава о несовершеннолетних хулиганах вышла далеко за рамки закрытой группы, подростки поспешили удалить ролики из скандального сообщества. Их количество исчислялось десятками. Правда, возмущенные пользователи успели сохранить видео драк и погромов, чтобы передать улики в полицию.
Все эти действия школьники сопровождают нецензурной бранью, не обращая внимания на окрики горожан. Узнав о существовании группы юных вандалов, сами пользователи Сети собрали данные о профилях подростков и привлекли внимание стражей порядка.
Сергей Васильев, активист: «Я сразу сохранил видео на жесткий диск, сделал скриншоты всех их страниц, создал пост. Данная кампания держит в страхе всю школу. Это далеко не всё, что они делают».
Когда слава о несовершеннолетних хулиганах вышла далеко за рамки закрытой группы, подростки поспешили удалить ролики из скандального сообщества. Их количество исчислялось десятками. Правда, возмущенные пользователи успели сохранить видео драк и погромов, чтобы передать улики в полицию.
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