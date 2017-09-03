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  • 03.09, 18:03

    Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

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    Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

    Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

    Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
  • Фото: ТАСС

    • Первую двустороннюю встречу после прилета в Китай Владимир Путин провел с председателем КНР Си Цзиньпином. Для двух лидеров личные встречи перед очередным саммитом БРИКС — уже традиция.

    В аэропорту Владимира Путина встречали почетный караул и роскошный ретролимузин китайского производства Hongqi. Он считается самой дорогой машиной, когда-либо выпущенной китайским автопромом. Впрочем, Владимир Путин выбрал привычное авто с президентским штандартом.

    Четвертая в текущем году встреча лидеров России и Китая прошла сначала в узком, а затем в расширенном составе.

    По окончании беседы в узком составе Путин и Си Цзиньпин осмотрели выставку китайских народных промыслов и обменялись подарками.

    Председатель КНР преподнес российскому лидеру скульптуру китайского воина в традиционном костюме, а также письменный стол ручной работы с начертанным на нем пожеланием процветания. Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника, а также настольные светильники из нефрита.

    смотретьСи Цзиньпин предрек странам БРИКС «золотое десятилетие»
    Си Цзиньпин предрек странам БРИКС «золотое десятилетие»
    В ходе переговоров лидеры обсуждали ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых во время июльского визита китайского лидера в Москву.

    Саммит БРИКС в китайском Сямэне стартует 4 сентября. На открытии делового форума БРИКС Си Цзиньпин заявил, что союз пяти стран ждет «золотое десятилетие».

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