Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Первую двустороннюю встречу после прилета в Китай Владимир Путин провел с председателем КНР Си Цзиньпином. Для двух лидеров личные встречи перед очередным саммитом БРИКС — уже традиция.
В аэропорту Владимира Путина встречали почетный караул и роскошный ретролимузин китайского производства Hongqi. Он считается самой дорогой машиной, когда-либо выпущенной китайским автопромом. Впрочем, Владимир Путин выбрал привычное авто с президентским штандартом.
Четвертая в текущем году встреча лидеров России и Китая прошла сначала в узком, а затем в расширенном составе.
По окончании беседы в узком составе Путин и Си Цзиньпин осмотрели выставку китайских народных промыслов и обменялись подарками.
Председатель КНР преподнес российскому лидеру скульптуру китайского воина в традиционном костюме, а также письменный стол ручной работы с начертанным на нем пожеланием процветания. Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника, а также настольные светильники из нефрита.
В ходе переговоров лидеры обсуждали ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых во время июльского визита китайского лидера в Москву.
Саммит БРИКС в китайском Сямэне стартует 4 сентября. На открытии делового форума БРИКС Си Цзиньпин заявил, что союз пяти стран ждет «золотое десятилетие».
Четвертая в текущем году встреча лидеров России и Китая прошла сначала в узком, а затем в расширенном составе.
По окончании беседы в узком составе Путин и Си Цзиньпин осмотрели выставку китайских народных промыслов и обменялись подарками.
Председатель КНР преподнес российскому лидеру скульптуру китайского воина в традиционном костюме, а также письменный стол ручной работы с начертанным на нем пожеланием процветания. Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника, а также настольные светильники из нефрита.
В ходе переговоров лидеры обсуждали ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых во время июльского визита китайского лидера в Москву.
Саммит БРИКС в китайском Сямэне стартует 4 сентября. На открытии делового форума БРИКС Си Цзиньпин заявил, что союз пяти стран ждет «золотое десятилетие».
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