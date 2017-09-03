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  • 03.09, 18:03
    Си Цзиньпин предрек странам БРИКС «золотое десятилетие». БРИКС, Китай, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСи Цзиньпин предрек странам БРИКС «золотое десятилетие»

    Си Цзиньпин предрек странам БРИКС «золотое десятилетие»

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    Си Цзиньпин предрек странам БРИКС «золотое десятилетие»

    Си Цзиньпин предрек странам БРИКС «золотое десятилетие»

    Си Цзиньпин предрек странам БРИКС «золотое десятилетие»

      Лидеры Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР собрались в китайском городе Сямэнь, чтобы обсудить мировые вызовы, взаимные инвестиции, торговлю и финансовое сотрудничество. Официальная программа саммита БРИКС стартует 4 сентября.

      На открытии делового форума БРИКС Си Цзиньпин заявил, что союз пяти стран ждет «золотое десятилетие».

      Си Цзиньпин, председатель КНР: «БРИКС переживает ключевой этап в своем развитии. Мы видим сейчас эволюцию мироустройства, период глубоких перемен. Закон джунглей уже не работает и не соответствует логике времени».

      Известный экономист Джим О’Нил, который когда-то придумал термин БРИКС, предсказывает, что к 2035 году страны организации по базовым экономическим показателям превзойдут «большую семерку». Китайцы выражаются более образно: «один палец легко сломать, а пять пальцев — это уже кулак!».

      Сейчас страны союза прилагают усилия для того, чтобы отказаться от доллара: кредитовать все совместные проекты теперь будут в национальных валютах. И если раньше об этом еще спорили, то сейчас — действуют. Более того, в Сямэне дадут старт созданию единой площадке интернет-торговли, которая объединит почти полтора миллиарда пользователей в пяти крупнейших развивающихся странах мира.

      Кроме основных участников БРИКС, Китай на этот раз пригласил в Сямэнь лидеров Мексики, Гвинеи, Таиланда, Египта и Таджикистана. Таким образом, как отмечают здесь, Пекин пытается еще больше усилить свою геополитическую роль в Азии.

      Официальная программа саммита начнется 4 сентября. Как ожидается, на расширенном заседании Владимир Путин выскажется против царящего сейчас в мире протекционизма и практики введения односторонних санкций. Кроме того, российский президент и лидеры БРИКС дадут оценку мировой политической и экономической ситуации.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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