Си Цзиньпин предрек странам БРИКС «золотое десятилетие»

Лидеры Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР собрались в китайском городе Сямэнь, чтобы обсудить мировые вызовы, взаимные инвестиции, торговлю и финансовое сотрудничество. Официальная программа саммита БРИКС стартует 4 сентября.
На открытии делового форума БРИКС Си Цзиньпин заявил, что союз пяти стран ждет «золотое десятилетие».
Си Цзиньпин, председатель КНР: «БРИКС переживает ключевой этап в своем развитии. Мы видим сейчас эволюцию мироустройства, период глубоких перемен. Закон джунглей уже не работает и не соответствует логике времени».
Известный экономист Джим О’Нил, который когда-то придумал термин БРИКС, предсказывает, что к 2035 году страны организации по базовым экономическим показателям превзойдут «большую семерку». Китайцы выражаются более образно: «один палец легко сломать, а пять пальцев — это уже кулак!».
Сейчас страны союза прилагают усилия для того, чтобы отказаться от доллара: кредитовать все совместные проекты теперь будут в национальных валютах. И если раньше об этом еще спорили, то сейчас — действуют. Более того, в Сямэне дадут старт созданию единой площадке интернет-торговли, которая объединит почти полтора миллиарда пользователей в пяти крупнейших развивающихся странах мира.
Кроме основных участников БРИКС, Китай на этот раз пригласил в Сямэнь лидеров Мексики, Гвинеи, Таиланда, Египта и Таджикистана. Таким образом, как отмечают здесь, Пекин пытается еще больше усилить свою геополитическую роль в Азии.
Официальная программа саммита начнется 4 сентября. Как ожидается, на расширенном заседании Владимир Путин выскажется против царящего сейчас в мире протекционизма и практики введения односторонних санкций. Кроме того, российский президент и лидеры БРИКС дадут оценку мировой политической и экономической ситуации.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Си Цзиньпин, председатель КНР: «БРИКС переживает ключевой этап в своем развитии. Мы видим сейчас эволюцию мироустройства, период глубоких перемен. Закон джунглей уже не работает и не соответствует логике времени».
Известный экономист Джим О’Нил, который когда-то придумал термин БРИКС, предсказывает, что к 2035 году страны организации по базовым экономическим показателям превзойдут «большую семерку». Китайцы выражаются более образно: «один палец легко сломать, а пять пальцев — это уже кулак!».
Сейчас страны союза прилагают усилия для того, чтобы отказаться от доллара: кредитовать все совместные проекты теперь будут в национальных валютах. И если раньше об этом еще спорили, то сейчас — действуют. Более того, в Сямэне дадут старт созданию единой площадке интернет-торговли, которая объединит почти полтора миллиарда пользователей в пяти крупнейших развивающихся странах мира.
Кроме основных участников БРИКС, Китай на этот раз пригласил в Сямэнь лидеров Мексики, Гвинеи, Таиланда, Египта и Таджикистана. Таким образом, как отмечают здесь, Пекин пытается еще больше усилить свою геополитическую роль в Азии.
Официальная программа саммита начнется 4 сентября. Как ожидается, на расширенном заседании Владимир Путин выскажется против царящего сейчас в мире протекционизма и практики введения односторонних санкций. Кроме того, российский президент и лидеры БРИКС дадут оценку мировой политической и экономической ситуации.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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