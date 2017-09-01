Путин: проблему КНДР надо решать путем диалога, а не давления

В преддверии саммита БРИКС опубликована статья президента России, в которой Владимир Путин сформулировал подходы России к сотрудничеству и взаимодействию со
странами-членами объединения.
Владимир Путин, президент РФ: «В последнее время ситуация на Корейском полуострове обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта. По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен. Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это путь в никуда. Вместе с китайскими коллегами мы разработали „дорожную карту“ урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряжённости, созданию механизма прочного мира и безопасности».
В своей статье Путин коснулся и ситуации в Сирии. По словам президента РФ, Россия выступает за более тесную внешнеполитическую координацию государств БРИКС, прежде всего в ООН и «большой двадцатке», а также в других международных структурах.
Владимир Путин: «Очевидно, что, только объединив усилия всех стран, можно обеспечить стабильность на планете, найти пути урегулирования острых конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке. Отмечу, что во многом благодаря действиям России и других заинтересованных государств, в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии. По террористам нанесен мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни.
Борьба с террористами в Сирии, в других странах и регионах должна быть продолжена. Россия призывает не на словах, а на деле приступить к формированию широкого антитеррористического фронта на общепризнанной международно-правовой основе при центральной роли ООН. И в этом отношении мы, естественно, дорожим поддержкой и содействием со стороны партнёров по БРИКС».
Президент России также выразил уверенность в том, что предстоящий саммит БРИКС стимулирует активность стран-участниц объединения в поиске ответов на вызовы XXI века и «выведет взаимодействие государств-членов „пятерки“ на качественно новый уровень».
Напомним, саммит БРИКС состоится 3–5 сентября в Китае. Текст статьи Владимира Путина «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнёрства» опубликован на сайте пресс-службы Кремля.
В своей статье Путин коснулся и ситуации в Сирии. По словам президента РФ, Россия выступает за более тесную внешнеполитическую координацию государств БРИКС, прежде всего в ООН и «большой двадцатке», а также в других международных структурах.
Владимир Путин: «Очевидно, что, только объединив усилия всех стран, можно обеспечить стабильность на планете, найти пути урегулирования острых конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке. Отмечу, что во многом благодаря действиям России и других заинтересованных государств, в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии. По террористам нанесен мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни.
Борьба с террористами в Сирии, в других странах и регионах должна быть продолжена. Россия призывает не на словах, а на деле приступить к формированию широкого антитеррористического фронта на общепризнанной международно-правовой основе при центральной роли ООН. И в этом отношении мы, естественно, дорожим поддержкой и содействием со стороны партнёров по БРИКС».
Президент России также выразил уверенность в том, что предстоящий саммит БРИКС стимулирует активность стран-участниц объединения в поиске ответов на вызовы XXI века и «выведет взаимодействие государств-членов „пятерки“ на качественно новый уровень».
Напомним, саммит БРИКС состоится 3–5 сентября в Китае. Текст статьи Владимира Путина «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнёрства» опубликован на сайте пресс-службы Кремля.
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