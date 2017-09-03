Путин провел встречу с Си Цзиньпином накануне саммита БРИКС

Президент РФ и председатель КНР встретились в канун саммита БРИКС, который пройдет в городе Сямэнь
4–5 сентября.
В ходе встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время визита китайского лидера в Москву в июле.
Владимир Путин, президент РФ: «Я очень рад возможности обменяться с вами мнениями о том, как исполняются планы, которые мы с вами наметили во время вашего визита в июле в Москву».
Президент России подчеркнул, что тогда в Москве «состоялись очень содержательные переговоры». Председатель КНР в свою очередь согласился с этой оценкой и отметил, что во время июльского визита удалось обсудить не только двусторонние отношения, но и международные проблемы.
Си Цзиньпин, председатель КНР: «Отрадно, что наши министерства и ведомства работают над реализацией всех договоренностей и добиваются результатов».
Председатель КНР в ходе встречи также рассказал президенту России о городе Сямэнь, где на этот раз пройдет саммит БРИКС, передает ТАСС. Он сообщил, что в местном университете есть памятник русскому поэту Михаилу Лермонтову, который установлен напротив памятника китайскому мыслителю Конфуцию.
Си Цзиньпин: «Должно быть, это говорит о том, что здесь очень ценят обмен культурами между Россией и Китаем».
Китайский лидер вспомнил стихотворение Лермонтова «Парус», которое, по его мнению, повествует об упорной борьбе и твердой воле. Он подчеркнул, что в Сямэне упорный труд тоже в почете.
Си Цзиньпин: «Надеюсь, обе наши страны будут продвигаться вперед, чтобы корабль наших двусторонних отношений шел в большое плавание на полных парусах».
Путин в ответ поблагодарил собеседника за приглашение посетить город, который, как он считает, выглядит процветающим. Президент вспомнил, что сам Си Цзиньпин многие годы работал в Сямене.
Владимир Путин: «Сямэнь прекрасно выглядит, производит впечатление процветающего города, в том числе это результаты и вашего труда».
В завершение Путин пожелал китайскому лидеру успешно провести саммит БРИКС и пообещал со своей стороны сделать все необходимое, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне.
В понедельник Путин примет участие в заседаниях саммита БРИКС как в узком, так и в расширенном составах. Во вторник состоится дополнительная сессия в формате БРИС с участием ряда приглашенных стран.
Владимир Путин, президент РФ: «Я очень рад возможности обменяться с вами мнениями о том, как исполняются планы, которые мы с вами наметили во время вашего визита в июле в Москву».
Президент России подчеркнул, что тогда в Москве «состоялись очень содержательные переговоры». Председатель КНР в свою очередь согласился с этой оценкой и отметил, что во время июльского визита удалось обсудить не только двусторонние отношения, но и международные проблемы.
Си Цзиньпин, председатель КНР: «Отрадно, что наши министерства и ведомства работают над реализацией всех договоренностей и добиваются результатов».
Председатель КНР в ходе встречи также рассказал президенту России о городе Сямэнь, где на этот раз пройдет саммит БРИКС, передает ТАСС. Он сообщил, что в местном университете есть памятник русскому поэту Михаилу Лермонтову, который установлен напротив памятника китайскому мыслителю Конфуцию.
Си Цзиньпин: «Должно быть, это говорит о том, что здесь очень ценят обмен культурами между Россией и Китаем».
Китайский лидер вспомнил стихотворение Лермонтова «Парус», которое, по его мнению, повествует об упорной борьбе и твердой воле. Он подчеркнул, что в Сямэне упорный труд тоже в почете.
Си Цзиньпин: «Надеюсь, обе наши страны будут продвигаться вперед, чтобы корабль наших двусторонних отношений шел в большое плавание на полных парусах».
Путин в ответ поблагодарил собеседника за приглашение посетить город, который, как он считает, выглядит процветающим. Президент вспомнил, что сам Си Цзиньпин многие годы работал в Сямене.
Владимир Путин: «Сямэнь прекрасно выглядит, производит впечатление процветающего города, в том числе это результаты и вашего труда».
В завершение Путин пожелал китайскому лидеру успешно провести саммит БРИКС и пообещал со своей стороны сделать все необходимое, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне.
В понедельник Путин примет участие в заседаниях саммита БРИКС как в узком, так и в расширенном составах. Во вторник состоится дополнительная сессия в формате БРИС с участием ряда приглашенных стран.
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