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  • 02.09, 17:51
    Корреспондент НТВ незадолго до катастрофы снимал репортаж на разбившемся Ан-2. авиасалоны и авиашоу, авиационные катастрофы и происшествия, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКорреспондент НТВ незадолго до катастрофы снимал репортаж на разбившемся Ан-2

    Корреспондент НТВ незадолго до катастрофы снимал репортаж на разбившемся Ан-2

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    Корреспондент НТВ незадолго до катастрофы снимал репортаж на разбившемся <nobr>Ан-2</nobr>

    Корреспондент НТВ незадолго до катастрофы снимал репортаж на разбившемся Ан-2

    Корреспондент НТВ незадолго до катастрофы снимал репортаж на разбившемся <nobr>Ан-2</nobr>

      В подмосковной Балашихе во время авиашоу разбился самолет Ан-2. Два человека, по предварительной информации, это пилот Дмитрий Сухарев и фотокорреспондент Борис Тылевич, погибли.

      Игорь Филимонов, начальник пресс-службы ДОСААФ России: «На борту разбившегося самолета находились пилот Дмитрий Евгеньевич Сухарев и фотокорреспондент-любитель Борис Маркович Тылевич».

      Самолет выполнял фигуру высшего пилотажа, вероятно, летчик не справился с управлением, в результате чего самолет врезался в землю. После крушения показательные выступления сразу были прерваны.

      Пару дней назад отмечали 70-летие первых испытаний Ан-2. Авиашоу и было посвящено этой дате. Съемочная группа НТВ снимала сюжет о легендарном самолете, и именно в той машине, которая разбилась сегодня, корреспондент Алексей Прокин записывал фрагмент своего видеоматериала. Несмотря на внушительный возраст, машина была абсолютно надежна.

      Телеканал НТВ связался с одним из участников сегодняшнего авиашоу, профессиональным пилотом, который должен был выступать в Балашихе следующим. Он уверен, что погибшие летчики спасли зрителей ценой своей жизни.

      Ан-2 — один из самых массовых советских самолетов. В народе его называют «кукурузником» из-за того, что он широко используется в сельском хозяйстве. Но возможности этой машины значительно больше. Всего с 1949 года было выпущено более 18 тысяч Ан-2. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, выпускающийся более 60 лет.

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